《青工俠說－廖錦興》減排上力，政策先行

《青工俠說》氣候變化是人類的大敵，自四分之一世紀前簽署的《京都議定書》，及後的《

巴黎協定》及去年首個明確計劃減少煤炭用量的氣候協議《格拉斯哥氣候協議》，各國經過多年

的磋商及博弈已達成共識，目標明確竭力減低碳排放應對氣候變化的影響。２０２０年國家主席

習近平在聯合國大會上提出「雙碳」目標，並在去年按行業陸續召開高峰會議，宣傳雙碳目標的

執行計劃。



虎年伊始，國務院的國家發展和改革委員會（發改委）能源局在本月１０日公布新的發改能

源２０２２（２０６號）通知《綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》（意見）。根據意見

內容是貫徹落實《中共中央、國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的

意見》和《２０３０年前碳達峰行動方案》這兩項要求，並在四個基本原則下完成主要目標，由

於內容涵蓋範圍相當廣泛，在此不贅，有興趣的朋友可瀏覽國務院官網。



我對當中的「建立支撐能源綠色低碳轉型的科技創新新體系」章節比較感興趣，此章節中有

三項具體工作：

一） 重大科技協同創新：建設並發揮好能源領域國家實驗室作用，形成以國家戰略科技力

量為引領、企業為主體、市場為導向、產學研用深度融合的能源技術創新體系，加快



突破一批清潔低碳能源關鍵技術。

二） 產業供應鏈技術創新：推動構建以需求端技術進步為導向，產學研用深度融合、上下

游

協同、供應鏈協作的清潔低碳能源技術創新促進機制。依託大型新能源基地等重大能

源工程，推進上下游企業協同開展先進技術裝備研發、製造和應用，通過工程化集成

應用形成先進技術及產業化能力。

三） 科技創新激勵政策：探索以市場化方式吸引社會資本支援資金投入大、研究難度高的

戰

略性清潔低碳能源技術研發和示範專案。推動能源領域重大技術裝備推廣應用。強化

國有能源企業節能低碳相關考核，推動企業加大能源技術創新投入，推廣應用新技

術，提升技術水準。



自十三五時期中央著力推進生態文明建設，解決資源約束緊張，環境污染嚴重，生態系統退

化的問題，必須採取一系列措施，因此推出能耗「雙控」既要控制總量也要控制單位國內生產總

值能源消耗、水資源消耗和建設用地的強度。在「雙控」的基礎上再要面對「雙碳」目標的巨大

壓力，深信內地各級企業至中小企業甚至微企都將要為減排目標而付出重大代價。

《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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