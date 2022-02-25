【俄烏開戰】貝肯能源挫５％，外界憂烏克蘭鑽井業務受戰事影響

《經濟通通訊社２５日專訊》俄烏戰事開打，烏克蘭多個城市受襲，部分在當地進行投資或

有商業聯繫的上市公司回應外界查詢，金風科技（深：００２２０２）表示，公司在烏克蘭市場

有部分機組訂單，目前交付基本按照計劃進行，公司正持續關注當地局勢，相關情況有待進一步

評估；至於在烏設有風電場的龍源電力（深：００１２８９）表示，現有風電場生產經營一切正

常，至於正在開工的項目仍處於前期建設階段，不了解局勢會對項目建設有何影響。金風科技現

升１﹒３％，龍源電力揚０﹒３％

中國電建（滬：６０１６６９）早前曾披露，公司與烏克蘭風場有限公司簽署了價值約１０

億美元的風電項目合同，公司指，目前這個合同在烏克蘭還沒有開始實施，且公司未有任何注資

行為，基本沒有影響。中國電建昨日（２４日）大跌超過７％，現價反彈１﹒３％。

正邦科技（深：００２１５７）在烏克蘭設有間接附屬公司，公司指俄烏局勢對附屬公司的

原材料採購業務的影響較小，如果後續烏麥的採購受到影響，不排除選擇澳麥、法麥等原材料進

行替代的可能性。正邦科技現價軟０﹒６％。

大多數上市公司都表示烏克蘭形勢對業務影響不大，但從事鑽井工程業務的貝肯能源

（深：００２８２８）其中一個重要市場就是烏克蘭，去年上半年在烏收入１﹒５５億元（人民

幣．下同），佔公司營收比例３５﹒８％，重要性和國內市場看齊。貝肯能源證券部回應內媒查

詢時指，公司業務目前未受到影響，還沒有收到消息，不太清楚公司當地有沒有應對措施。貝肯

能源挫４﹒９％，報１０﹒１５元。（ｅｙ）

