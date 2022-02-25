【新冠肺炎】廣東東莞大朗鎮發現多例新冠陽性，當地實施交通管制

《經濟通通訊社２５日專訊》廣東省東莞市大朗鎮新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室發布通告
稱，２４日下午，東莞市大朗鎮大朗醫院在對發熱門診就診患者進行新冠病毒核酸檢測時，發現
１名陽性人員，在隨後的擴大範圍檢測中又發現多例陽性檢測者。
通告指，經研究決定自２５日１０時起，對進出大朗鎮的所有道路（莞樟路過境除外），包
括高速公路、省市鎮公路、村（社區）道路等出入口實施交通全面管制。（ｄｗ）
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