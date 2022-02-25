【新冠肺炎】全國昨增本土確診８２宗，深圳再有２３跨境司機確診

《經濟通通訊社２５日專訊》國家衛健委公布，２月２４日，全國確診者新增確診２２４宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例１４２宗，含３１宗由無症狀感染者轉為確診病例；

本土病例８２宗（內蒙古３０宗，其中呼和浩特市２８宗、包頭市２宗；遼寧１８宗均在葫蘆島

市；廣東８宗均在深圳市；四川５宗均在成都市；雲南５宗，其中紅河哈尼族彝族自治州４宗、

臨滄市１宗；廣西４宗均在防城港市；山西３宗，其中晉中市２宗、太原市１宗；北京２宗，其

中朝陽區１宗、通州區１宗；江蘇２宗均在蘇州市；湖北２宗均在武漢市；天津１宗在東麗區；

黑龍江１宗在雞西市；山東１宗在青島市），含４宗由無症狀感染者轉為確診病例（四川２宗，

黑龍江１宗，雲南１宗）。無新增死亡病例；新增疑似病例７例，均為上海境外輸入病例；新增

治癒出院６８宗。此外，新增無症狀感染１０９宗，２２宗為本地個案。



＊深圳：再多２３跨境司機確診＊



香港第五波疫情嚴峻，從香港輸入內地的病例亦持續增加。深圳口岸辦表示，過去兩日再有

２３名跨境貨車司機核酸檢測陽性，令跨境司機自２月４日以來的染疫人數增至１７０人。當局

已轉送患者至指定醫院隔離治療，並將情況通報香港相關部門，各司機所到場所已完成嚴格消毒

，有關密切接觸者已按要求落實管控。深圳口岸辦提醒廣大跨境司機做好自身防護，嚴格執行內

地疫情防控措施。

在遼寧，葫蘆島市累計確診１８５宗，市衞健委指今輪疫情屬Ｄｅｌｔａ變種病毒，患者病

毒載量高，傳播性強，其中一名患者的傳播鏈造成６５人感染；再加上潛伏期長，為疫情防控帶

來巨大挑戰。（ｃａ）

