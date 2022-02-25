【內房困局】多間內房債券發行人集體主動信披，官媒：免傳聞擾動

《經濟通通訊社２５日專訊》儘管地產行業政策暖風頻吹，但部分內房的債務憂慮依然揮之

不去。多家滬市房企債券發行人周四（２４日）主動在上交所披露經營性信息，回應市場關注。

官方媒體引述市場人士稱，房企齊上陣發聲，將有效信息直接傳達給投資者和市場，可以有效避

免傳聞擾動，重建市場信心。

在上海證券交易所網站披露自願性公告的房企或相關公司包括中國保利發展

（滬：６０００４８）、碧桂園（０２００７）、金茂（００８１７）、龍湖集團

（００９６０），金地集團（滬：６００３８３）、旭輝控股集團（００８８４）、新城控股

（滬：６０１１５５）、華發股份（滬：６００３２５）、：四川新希望房地產開發公司、首開

股份（滬：６００３７６）等公司。

官媒《上海證券報》發文指，這次集中披露，雖然從披露的內容來說，增量信息相對有限，

但不可否認，這是一種機製的積極嘗試，重在信披理念和形式的建立與完善，體現了企業對自身

發展的信心及對行業前景的支持，可謂是可喜的一步。

報道中還提到，當下房地產行業已由高速發展轉向高質量發展。行業研究顯示，在堅持國家

宏觀調控及「房住不炒」的定位下，「增信心、防風險、穩增長」，促進房地產業良性循環已成

普遍共識，短期內房地產行業的「支柱產業」地位不會有所改變。（ｄｗ）





