【政策風向】中央政治局：加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤

《經濟通通訊社２５日專訊》中共中央政治局２５日召開會議，討論國務院擬提請第十三屆

全國人大第五次會議審議的《政府工作報告》稿，審議《關於十九屆中央第八輪巡視情況的綜合

報告》和《關於２０２１年中央巡視工作領導小組重點工作情況的報告》。中共中央總書記習近

平主持會議。

會議提到，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤

。堅定不移深化改革，激發市場主體活力。深入實施創新驅動發展戰略。堅定實施擴大內需戰略

，推進區域協調發展和新型城鎮化。大力抓好農業生產，促進鄉村全面振興。擴大高水平對外開

放，推動外貿外資平穩發展。持續改善生態環境，推動綠色低碳發展。防範化解金融風險，守住

不發生系統性風險的底線。切實保障和改善民生，加強和創新社會治理。加強政府自身建設，力

戒形式主義、官僚主義，努力完成全年經濟社會發展目標任務。



＊專項整治政商「旋轉門」等典型共性問題＊



會議中指出，十九屆中央第八輪巡視中發現，金融單位在落實黨的全面領導、加強黨的建設

、全面從嚴治黨等方面仍然存在不少突出問題，有的問題帶有共性，必須認真解決。要壓實整改

主體責任，加強整改日常監督。

會議強調，要強化黨中央對金融工作的集中統一領導，堅定不移走好中國特色金融發展之路

。要強化金融風險防控，堅決維護金融穩定大局。要強化全面從嚴治黨嚴的氛圍，落實「兩個責

任」，加強對「一把手」和領導班子的監督，對違反中央八項規定精神、政商「旋轉門」等典型

共性問題開展專項整治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。要創新完善權力監督制度和執紀執

法體系，做到懲治金融領域腐敗和處置金融風險同步推進、嚴肅追責和追贓挽損同步推進、建立

制度和強化制度執行同步推進。要深入貫徹新時代黨的組織路線，強化領導班子隊伍建設。要深

入推進金融領域改革，不斷提高金融治理體系和治理能力現代化水平。（ｄｗ）

