【聚焦人幣】俄氣石油公司：俄羅斯航空在中國加油將用人民幣結算

《經濟通通訊社２５日專訊》俄羅斯天然氣工業石油公司（Ｇａｚｐｒｏｍ Ｎｅｆｔ）新
聞部門公布，成為首家俄羅斯各航空公司在中國境內加油時，將相互結算完全轉換為人民幣的俄
羅斯公司。
這一項目根據俄中政府間能源合作委員會的決定實施，目的是提高兩國之間的空中運輸強度
。根據計劃，到２０２２年底，俄羅斯天然氣工業石油公司計劃在俄羅斯機場為中國各航空公司
的飛機加油結算轉換為盧布。（ｊｔ）
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