《神州縱橫－凌昆》冬奧啟示錄

《神州縱橫》北京冬奧結束，中國有兩大直接收獲：一是順利完成並有效舉辦冬奧，令世人

更清楚看到中國的辦大事及抗疫能力。二是獎牌豐收破紀錄，更超越美國得第三。間接收獲是由

上述兩項增強了中國的軟實力及國際形象，但料也將招來更多西方妒忌打壓。



＊中國有「三力」優勢＊



冰雪運動歷來是中國運動中的弱項，但這次冬奧清楚顯示了中國利用發展優勢急起直追的強

勁崛起。而且這是有堅實客觀基礎者，國際奧委會主席巴赫便指出：中國於３０００萬人中開展

了冰雪運動，令其在全球的格局產生巨變。此乃長遠結構性根本轉變，勢將衝擊傳統冰運大國的

領導地位。其實這乃中國人口紅利並開始轉化為人才紅利的人力資源優勢的反映，但中國在發展

冰雪運動上還有其他兩大優勢，巴赫未有認識或說出。其一是中國錢多，國家有錢又願投資於建

設施辦培圳，人民富起來也可更多花錢參與冰運。將來還會有企業等投入，建設施造設備辦服務

，從而形成完整的冰運產業鏈及業務生態鏈。其二是科技應用。這次冬奧從設施設備以至培圳，

都用上了許多高新科技包括航天、ＡＩ及機械人等方面的，還應用在相關通訊、管理和開幕閉幕

式等各領域。以上三項綜合起來便反映了中國人力、財力及物力的「三力」優勢，且這不會局限

在冬奧及冰運，而是正廣泛地在經濟各領域發揮作用。必須知道「三力」優勢的利用還剛開始，

更充分發揮和取得更輝煌的成績指日可待。冬奧的冰運成績及其「三力」優勢發揮也只是初級階

段。



＊西方遏制將加力＊



冬奧的啟示還不止於此，至少還有幾項。第一是北京成了全球首個「雙奧之城」，並都留下良

佳及深刻印象。這將進一步提升北京的國內及國際地位，除政治中心外還將成為文體旅遊等的重

要中心。第二是谷愛凌等歸化兵現象，反映了中國對人才的吸引，谷棄美返中是個重要訊號。過

去國人急於往外跑，現在混血人士甚至外人也到來，「中興美落」的走勢清楚不過。第三是西方

及美國的雙標日益醜陋，不單政客且普及社會。谷愛凌的歸化中國引起議論，更有美媒質疑亞裔

在美國冰運的代表比例太高等。還有西方記者偏見式的批評及歪曲報道。中國崛起令西方不少人

酸溜溜的，相信雙標問題將日益嚴重及醜陋，但這正是「東風壓倒西方」的後果及反映之一。奧

運本為團結和平，但西方卻利用來誇大分歧搞對抗。最後，冬奧期間烏克蘭局勢緊張，更令東方

的和祥歡樂情況突出。同時這也避免了美國趁冬奧期在台海南海搞事。但當烏克蘭事件平靜下來

後，中國便要小心了。《資深評論員 凌昆》



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