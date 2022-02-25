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即市新聞

25/02/2022 09:26

《股林淘金－林家亨》美股驚天逆轉，大奇蹟日誕生

　　《股林淘金》美股昨天（２４日）受烏克蘭戰事衝突增加及歐洲股市大幅下跌３﹒６％之負
面影響，美股早段跌幅顯著，道指曾經下跌８５９點，收市時倒升９２點，納指更大幅飆升
４３６點，達３﹒３５％，汽車股大幅反彈，龍頭汽車股Ｔｅｓｌａ昨日開市７００美元，但收
市收８００美元之上，成交金額高達３１５億美元，全日表現是一個驚天的大逆轉走勢。
　　美國拜登統總統宣布不會派兵進入烏克蘭軍事地區，向美國投資市場及普京送了一個定心丹
。美國不費一兵一卒，便成功地將俄羅斯和歐洲的關係分裂，跟隨美國一同制裁俄羅斯，美國獲
得了道德高地之餘，還將歐洲的資金，人才流向美國，美國更宣布將俄羅斯在美國的資產全面凍
結，烏克蘭的戰事尚未完結，美國已經成為了唯一的贏家，曾經相信美國會出兵援助烏克蘭的烏
克蘭人成為最慘的輸家。在美國不肯出兵，北約不肯參與的前提下，烏克蘭除了喪失國土之外，
沒有其他選項。美國更欣然吸收了烏克蘭人和周邊地區人才及資產的傳送，美金即時轉強，美國
聯儲局３月份也無需要加息半厘，可以循步漸進，慢慢加息去維護美國的經濟了！
　　昨天在美國的港股ＡＤＲ港股比例指數雖然只是錄得２０點的升幅，但估計今日（２５日）
恒指的升幅遠遠大於這個表現，恒指２３０００點是長期入市投資者的良好時機，投資者不要錯
過這個低位入市的機會，應該分階段吸納優質大市值的股份作長線持有！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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