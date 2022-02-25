【俄烏開戰】烏克蘭商業航運基本停止，港口Ａ股衝高，錦州港漲停

《經濟通通訊社２５日專訊》由於俄羅斯在烏克蘭展開大規模軍事行動，進出烏克蘭的商業

航運已基本停止。中信建投研報指出，全球集運供應鏈始終處於緊繃的狀態，對於任何事件衝擊

沒有抵抗力。從歷史上蘇伊士運河堵塞、鹽田港（深：００００８８）停擺等事件衝擊來看，均

導致運價產生非線性突變。

報告又指，２０１９年烏克蘭海港共運送約１００萬ＴＥＵ，同比增長１８％，主要依靠食

品和輕工產品出口增長。排名前三位的馬士基、達飛和地中海航運合計貨量約５４％，預計受俄

烏衝突影響較大。為應對局部戰爭風險，後續班輪公司或將優化貿易航線，增加比雷埃夫斯港或

西北歐港口相關的替代性航線；同時歐洲或將加大物資囤貨，帶動整體噸海里的需求提升。

烏克蘭政府周四（２３日）向各船長發出通知，警告他們遠離亞速海。這片海域是運送鋼鐵

、穀物和製成品等大宗商品，也是俄羅斯生產的石油被運往歐洲市場的重要運輸通道。世界航運

巨頭丹麥馬士基集團（Ｍａｅｒｓｋ）表示，由於衝突，該公司已暫停在烏克蘭的所有港口停靠

，直至２月底，並關閉了其位於黑海沿岸敖德薩（Ｏｄｅｓｓａ）的主要辦事處。

滬深港口板塊走強，錦州港（滬：６００１９０）漲停，連雲港（滬：６０１００８）升

５﹒１％，南京港（深：００２０４０）、唐山港（滬： ６０１０００）、重慶港

（滬：６００２７９）等集體漲４％。

航運概念股跟升，中遠海科（深：００２４０１）漲２﹒８％，三峽旅遊

（深：００２６２７） １﹒５％，中遠海特（滬：６００４２８）升１﹒３％，寧波海運

（滬：６００７９８）揚０﹒７％。（ｊｔ）

