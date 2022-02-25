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即市新聞

25/02/2022 16:59

【聚焦人幣】人幣即期收升９２點子重上６﹒３１關，創四年新高

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４點子後，逐步
走強，最高曾見６﹒３１１０，　重上６﹒３１關，尾盤維持漲幅，收報６﹒３１４２升９２點
子，創自２０１８年４月２４日以來四年新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣強勢，現升９６點子，報６﹒３１４３。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３４６，較上個交易日跌６６點子，止
兩連揚，脫離近一個月高位，上個交易日報６﹒３２８０。

＊專家指避險情緒稍降，人幣短期或仍延續偏強＊

　　交易員稱，俄烏戰事仍炮聲隆隆，但市場避險情緒看似有所下降，美指失守９７關口，人民
幣也在結匯需求推動下穩步回升，短期或仍延續偏強走勢。他們也指出，地緣局勢緊張吸引世界
目光，短期不確定性仍存，市場對美國聯儲局大幅加息的預期明顯下降，中美利差加速收窄預期
也暫時緩和，加上地緣局勢對人民幣資產的需求上升，長端掉期有望企穩。由於人民幣大幅偏強
，使得人民幣匯率ＣＦＥＴＳ指數周五刷新８﹒１１匯改以來新高。
　　長江證券首席經濟學家伍戈最新報告稱，在過往聯儲加息周期中，新興市場還呈現經常帳戶
順差越大、其貨幣貶值幅度越小的規律，疫情以來，中國出口份額顯著抬升，經常帳戶順差仍處
高位。從這個視角來看，短期人民幣即便出現貶值或許幅度也不會太大。（ｊｔ）

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