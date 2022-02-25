【人行操作】人行今日３千億大額逆回購，本周累計放水７６００億

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，為維護月末流動性平穩，今日繼續加大逆回購
力道，進行３０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，創１７個月新高；中標利率持平為
２﹒１％。
公開市場本周共５００億元逆回購到期，周一到周五各到期１００億元，即今日淨投放
２９００億元，累計本周放水７６００億元，是逾兩年的單周新高。（ｃａ）
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