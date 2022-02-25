  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/02/2022 10:08

【內房困局】穆迪：地產商爆雷危及信託機構，壽險公司有風險

　　《經濟通通訊社２５日專訊》不少內地發展商爆發債務危機，最初是從信託產品逾期兌付開
始的，國際評級機構穆迪近日發布報告，指信託公司更易受中國房地產業信用危機升溫和經濟再
度放緩的影響，尤其是民營信託。穆迪表示，截至２０２１年９月底，信託公司的受託房地產業
資產規模接近２萬億元（人民幣．下同），敞口較大，預計今年前九個月將有３５２０億元與房
地產直接相關的信託資產到期，而由於監管升級，提前贖回量也可能會激增。
　　報告更指出，信託公司對房地產業還存在間接敞口，包括通過與房地產業密切相關的其他行
業、通道類產品，以及在房地產業持有部分投資的基金，相關投資額難以估計。
　　報告擔心，中國房地產市場困境可能會推高這些公司的信託資產的逾期率，從而削弱信託計
劃的底層資產質量和流動性，信託公司甚至有可能要賠償投資者的損失，從而對其產品承擔或有
負債。報告特別指出，信託公司的風險增加會蔓延至人壽保險公司，截至去年上半年，其評級的
壽險公司對信託計劃的敞口總額為８８６０億元，佔這些壽險公司投資組合的５％－１６％。
　　報告又提到，到期信託計劃的規模上升以及資產管理新規生效，會導致信托產品贖回激增，
可能會加劇房地產行業的信用困境。（ｅｙ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning25/02/2022
溫鋼城：恒指23000以下屬吸納良機　阿里穿100元合情合理
財經熱話25/02/2022
【虛幣世界】美股反彈帶動加密貨幣，印度商討虛幣廣告監管
財經熱話24/02/2022
【預算迴響】畢馬威：派一萬消費券符期望　政府明確無意放寬辣招
財經熱話24/02/2022
【賣地計劃】黃偉綸：下年度推13幅地涉8250伙　下季推兩幅
財經熱話24/02/2022
【俄烏開戰】郭思治：此時入市中線部署　首選中移動（有片）
中國故事24/02/2022
《神州經脈》監管屢出口術慾穩定煤價　東歐戰火延燒A場交投急增
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金