【內房困局】穆迪：地產商爆雷危及信託機構，壽險公司有風險

《經濟通通訊社２５日專訊》不少內地發展商爆發債務危機，最初是從信託產品逾期兌付開

始的，國際評級機構穆迪近日發布報告，指信託公司更易受中國房地產業信用危機升溫和經濟再

度放緩的影響，尤其是民營信託。穆迪表示，截至２０２１年９月底，信託公司的受託房地產業

資產規模接近２萬億元（人民幣．下同），敞口較大，預計今年前九個月將有３５２０億元與房

地產直接相關的信託資產到期，而由於監管升級，提前贖回量也可能會激增。

報告更指出，信託公司對房地產業還存在間接敞口，包括通過與房地產業密切相關的其他行

業、通道類產品，以及在房地產業持有部分投資的基金，相關投資額難以估計。

報告擔心，中國房地產市場困境可能會推高這些公司的信託資產的逾期率，從而削弱信託計

劃的底層資產質量和流動性，信託公司甚至有可能要賠償投資者的損失，從而對其產品承擔或有

負債。報告特別指出，信託公司的風險增加會蔓延至人壽保險公司，截至去年上半年，其評級的

壽險公司對信託計劃的敞口總額為８８６０億元，佔這些壽險公司投資組合的５％－１６％。

報告又提到，到期信託計劃的規模上升以及資產管理新規生效，會導致信托產品贖回激增，

可能會加劇房地產行業的信用困境。（ｅｙ）

