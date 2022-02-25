【中概焦點】據報ＳＨＥＩＮ停赴美上市，曾連人帶公司改籍新加坡

《經濟通通訊社２５日專訊》據外電報道，熱爆歐美市場的時裝零售商希音（ＳＨＥＩＮ）

，基於地緣政治緊張局勢引發資本市場動盪，已擱置赴美上市的計劃。

ＳＨＥＩＮ是由其執行長許仰天於２００８年在南京創立的，此後發展成為一家全球快時尚

服飾品牌，有報道指許仰天已經改籍成為新加坡永久居民，並將公司總部及網站運營主體轉移至

新加坡，分析是要避開內地監管政策，為赴美上市做準備。（ｅｙ）

