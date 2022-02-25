【ＦＯＣＵＳ】西方「制裁」各有盤算，基輔告急美股反高潮

【ＦＯＣＵＳ】Ｂｕｙ ｔｈｅ ｉｎｖａｓｉｏｎ？華府打包票「任何情況下都不會向烏

克蘭派兵」，盤前巨震得的美股如期上演反高潮。其中，納指領銜驚天大反轉，由盤中急挫

３﹒５％到勁彈３﹒３％，谷歌、微軟、特斯拉等多隻重磅科技股齊升逾４％。

烏克蘭總統澤連斯基慨嘆，西方盟友個個表達口頭支持，但現實卻是烏克蘭人孤軍作戰；美

、英、歐盟等令人眼花撩亂的「制裁」措施，背後實則各有盤算，而自２０１４年克里米亞戰爭

即視制裁為家常便飯的俄羅斯，正毫不猶豫直指基輔。



＊在俄頭寸不菲，拒祭ＳＷＩＦＴ大招＊



普京啟動「特別軍事行動」長達１５小時後，在白宮姍姍來遲向全世界發表講話的美國總統

拜

登，面對記者們窮追猛打「為何不尋求禁止俄羅斯使用ＳＷＩＦＴ」時，不惜將盟友擺上台，「

踢爆」指「這不是其他歐洲國家希望採取的立場」。

何解烏克蘭外長Ｄｍｙｔｒｏ Ｋｕｌｅｂａ疾呼西方對俄羅斯祭出此「核選項」，並獲得

立陶宛、拉?維亞、愛沙尼亞３個歐盟小國支持，惟包括德國在內的歐盟大佬仍將此排除在外？

玄機就在歐洲多國金融機構在俄羅斯的巨大頭寸。

據ＢＩＳ（國際清算銀行）的數據，截至去年９月，意大利、法國的金融機構在俄羅斯的未

償付金額╱股票頭寸齊逾２５０億美元，而美國本身在當地的未償付金額╱股票頭寸亦逾１４６

億美元。倘若真的將俄羅斯踢出ＳＷＩＦＴ，勢導致一眾債權人見財化水。

異曲同工的是，美國限制俄羅斯使用美元、歐元、日圓、英鎊進行貿易結算，但就把能源產

品排除在外；而鑒於美國１０％的鋁進口來自俄羅斯，鋁業也暫不在制裁名單上。



＊黑石：美國為「終極避風港」＊



歐美制裁背後實則各有計算，難怪當記者追問，「如果制裁不能阻止普京，什麼懲罰可以？

」拜登語無倫次指，「威脅制裁和實施制裁，跟制裁效果是兩件不同的事情。」更離譜的是，當

記者引述拜登指，「大國制裁不能虛張聲勢，你最近說制裁普京本人已經擺上桌面，為甚麼今天

還不制裁他？為甚麼不是今天？」拜登乾脆沉默以對。

澤連斯基暗示的西方「綏靖」恐成事實，《外交雜誌》分析就指，如果俄羅斯通過軍事手段

在烏克蘭實現其政治目的，歐洲將不再是戰前的樣子；不僅美國將取得歐洲的主導地位，任何認

為歐盟或北約能確保歐洲大陸和平的想法都將是失落時代的產物。

正正因為此，跟美股三大指數齊Ｖ型逆轉，並獲黑石首席投資策略師Ｊｏｓｅｐｈ

Ｚｉｄｌｅ稱為「終極避風港」相比，泛歐ＳＴＯＸＸ ６００指數、德國ＤＡＸ指數、富時

１００指數一蹶不振，歐元兌美元跌至近兩年最低。

回想標指在越南戰爭、海灣戰爭、伊拉克戰爭、克裡米亞戰爭爆發後，全數輾轉上升，歷史

會否繼續重演？而關於聯儲３月加息５０基點的押注，最新已降至不到兩成。

