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25/02/2022 16:14

【俄烏開戰】是否認為俄方侵略烏克蘭，中方：各國主權應得到尊重

　　《經濟通通訊社２５日專訊》俄烏戰火持續燃燒，俄羅斯對烏克蘭發動至少兩輪空襲，地面
部隊從多方進攻。在北京，外交部舉行例行記者會，有媒體問及，中方是否認為俄方是侵略，外
交部發言人汪文斌表示，各國的主權和領土完整都應當得到尊重和維護。聯合國憲章宗旨和原則
也都應當得到共同維護，這是中方一貫秉持的原則，也是各國都應該堅持的國際關係基本準則。
　　同時中方也看到，烏克蘭問題有其復雜和特殊的歷史經緯。理解俄方在安全問題上的合理關
切，中方主張應徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機
制。
　　另外，烏克蘭總統表示，俄羅斯入侵烏克蘭的第一天，已經造成包括平民及軍人在內共
１３７人死亡，３１６人受傷。對於有沒有中國公民在烏傷亡，汪文斌表示，目前沒有　　聽到
消息。為在當前局勢下積極做好保護在烏中國公民的安全工作，　　中國駐烏克蘭大使館正開展
在烏中國公民信息登記工作，　　以確保緊急情況下為在當地的中國公民　　提供一切必要協助
　　，全力保護他們的安全。　　
　　中方正在了解評估各方面的情況，有針對性地作出妥善安排。　　外交部和中國駐烏克蘭使
領館再次提醒　　在烏中國公民密切關注當地形勢發展，提高警惕，積極做好安全防範，　　不
要前往局勢不穩定地區，　　以免發生意外。（ｃａ）
　　

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