《經濟通通訊社２５日專訊》行政長官林鄭月娥以視頻方式舉行部門首長特別會議。
特別會議於周三（２３日）舉行，包括部門首長及常任秘書長在內超過１００名官員出席。
林鄭明確指示，所有政府部門須無分彼此，全力抗擊第五波疫情，又指已分派各局長負責指定項
目，各部門必須全力配合及動員，目前尋找隔離酒店、興建社區隔離設施等都進展良好，全民強
檢計劃亦正制訂方案。她又感謝中央全力支持，有信心可以打贏抗疫戰。（ｈｙ）
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25/02/2022 09:31
【新冠肺炎】林鄭舉行視像特別會議呼籲部門首長全力配合抗擊疫情
《經濟通通訊社２５日專訊》行政長官林鄭月娥以視頻方式舉行部門首長特別會議。
特別會議於周三（２３日）舉行，包括部門首長及常任秘書長在內超過１００名官員出席。
林鄭明確指示，所有政府部門須無分彼此，全力抗擊第五波疫情，又指已分派各局長負責指定項
目，各部門必須全力配合及動員，目前尋找隔離酒店、興建社區隔離設施等都進展良好，全民強
檢計劃亦正制訂方案。她又感謝中央全力支持，有信心可以打贏抗疫戰。（ｈｙ）
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