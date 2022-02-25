【新冠肺炎】長沙灣麗翠苑麗柏閣完成強檢，發現２２８宗初陽個案

《經濟通通訊社２５日專訊》政府昨日圍封強檢長沙灣麗翠苑麗柏閣，檢測行動於今日下午

約四時完成，其間１９５７名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現２２８宗初步陽性

檢測個案和１０宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約６７０戶，當中約５０戶在過程中沒人應門，政

府會採取措施跟進。（ｃｌ）

