和記電訊香港去年少賺９９％至４００萬元，末期息５﹒２１仙

《經濟通通訊社２５日專訊》和記電訊香港（００２１５）公布，集團截至２０２１年１２

月３１日止年度純利４００萬元，按年跌９９％；每股基本盈利０﹒０８仙，派末期股息每股

５﹒２１仙。

期內，集團收益５３﹒８５萬元，按年升１８％；ＥＢＩＴＤＡ總額為１４﹒７７億元，按

年跌１２％；ＥＢＩＴ總額按年跌６７％至１﹒３２億元。（ｃｗ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

