【企業盈警】勛龍（１９３０）料去年純利２１２０萬人幣跌２５％

《經濟通通訊社２５日專訊》勛龍（０１９３０）公布，預期截至去年１２月３１日止年度

純利約２１２０萬元人民幣，較２０２０年度下降約２５﹒２％。

該集團指，溢利下降主因向部分主要客戶提供銷售折扣及競爭激烈，導致利潤率下降；內地

２０１９新型冠狀病毒病疫情相對得到控制，期內並無錄得健康防護用具模具收益；處置廠房及

土地的其他收益增加，以及一般及行政開支減少。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

