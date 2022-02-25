【企業盈喜】尚晉國際（２５２８）料去年虧轉賺最少３０００萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》尚晉國際（０２５２８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利不少於約３０００萬元，而２０２０年度虧損約１﹒３６億元。

該集團指，預計業績改善主因銷售業績改善及持續實施成本節約措施。

該集團預期於３月２５日或前後公布業績。（ｗｈ）

