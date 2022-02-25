【企業盈喜】建業新生活（０９９８３）料去年純利增最少４５％

《經濟通通訊社２５日專訊》建業新生活（０９９８３）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度純利同比增不少於４５％。

該集團指，此增加主因在管建築面積大幅增加、物業管理增值服務及增值服務收入增長，以

及實施提質增效措施，致使管理費用比率逐步下降。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

