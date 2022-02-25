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25/02/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒７億人幣，買騰訊沽建行

　　《經濟通通訊社２５日專訊》昨日（２４日）恒指低開３９２點，報２３２６８點。最高跌
２８３點報２３３７６點，最低跌８７３點報２２７８６點。恒指收報２２９０１點，跌７５８
點或３﹒２１％。
　　按額度計算，北水全日淨買入２３﹒７億元人民幣，減少５﹒７％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、小鵬汽車（０９８６８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出
最多的依次是建設銀行（００９３９）、長城汽車（０２３３３）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交１７６９﹒５７億元增加５３﹒９％。其中港股通成交３６９﹒４億元，佔總成交
２０﹒９％。

＊俄烏緊張局勢再升級壓港股＊

　　俄羅斯入侵烏克蘭，緊張局勢再升級，令到本已受加息預期影響的全球股市再添沽壓，港股
全日跌７５８點，重磅股自然成為拋售目標。騰訊控股跌３﹒８７％報４２７﹒８元，北水淨買
入１１﹒９億元；小鵬汽車跌７﹒１５％報１２９﹒８元，北水淨買入１﹒４億元；藥明生物跌
０﹒５６％報６１﹒７５元，北水淨買入１﹒１億元。
　　建設銀行跌１﹒６８％報５﹒８４元，北水淨賣出３﹒８億元；長城汽車跌５﹒４６％報
１７﹒３２元，北水淨賣出２﹒４億元；工商銀行跌１﹒９％報４﹒６５元，北水淨賣出２﹒１
億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１１﹒８９
　　小鵬汽車　　　（０９８６８）　　　　　　１﹒３５
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒１４
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　０﹒９０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　０﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－３﹒７７
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　－２﹒４２
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－２﹒１２
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒０９
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－１﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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