【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒７億人幣，買騰訊沽建行

《經濟通通訊社２５日專訊》昨日（２４日）恒指低開３９２點，報２３２６８點。最高跌

２８３點報２３３７６點，最低跌８７３點報２２７８６點。恒指收報２２９０１點，跌７５８

點或３﹒２１％。

按額度計算，北水全日淨買入２３﹒７億元人民幣，減少５﹒７％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、小鵬汽車（０９８６８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出

最多的依次是建設銀行（００９３９）、長城汽車（０２３３３）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交１７６９﹒５７億元增加５３﹒９％。其中港股通成交３６９﹒４億元，佔總成交

２０﹒９％。



＊俄烏緊張局勢再升級壓港股＊



俄羅斯入侵烏克蘭，緊張局勢再升級，令到本已受加息預期影響的全球股市再添沽壓，港股

全日跌７５８點，重磅股自然成為拋售目標。騰訊控股跌３﹒８７％報４２７﹒８元，北水淨買

入１１﹒９億元；小鵬汽車跌７﹒１５％報１２９﹒８元，北水淨買入１﹒４億元；藥明生物跌

０﹒５６％報６１﹒７５元，北水淨買入１﹒１億元。

建設銀行跌１﹒６８％報５﹒８４元，北水淨賣出３﹒８億元；長城汽車跌５﹒４６％報

１７﹒３２元，北水淨賣出２﹒４億元；工商銀行跌１﹒９％報４﹒６５元，北水淨賣出２﹒１

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １１﹒８９

小鵬汽車 （０９８６８） １﹒３５

藥明生物 （０２２６９） １﹒１４

美團 （０３６９０） ０﹒９０

中國海洋石油 （００８８３） ０﹒８４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －３﹒７７

長城汽車 （０２３３３） －２﹒４２

工商銀行 （０１３９８） －２﹒１２

快手 （０１０２４） －２﹒０９

小米集團 （０１８１０） －１﹒７８

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