《日入而息》本港新增確診首破萬宗，俄軍攻入烏克蘭首都基輔

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港今日新增１００１０宗新冠肺炎確診個案，其中４宗屬輸入案例，其餘都是本地個案。當中

有９宗涉Ｌ４５２Ｒ變異病毒株，５０８６宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，８宗未完成化驗，１６

０宗因病毒量太低而未能分類。昨日錄得２１９７９宗呈報案例

外電報道，俄羅斯軍隊的裝甲車已進入烏克蘭首都基輔。烏國防部在社交網站發文，呼籲全民皆

兵，不分男女老幼抵抗俄軍，只要帶護照就可以參軍

新世界發展（０００１７）公布截至去年１２月底止中期業績，純利約為１４﹒３億元，按年升

４１﹒２％，每股基本盈利０﹒５７元，每股派息０﹒５６元，與上年度中期持平

消息指，由招商銀行海外資產管理部門支持的特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）已成為首家獲准在

香港進行首次公開募股（ＩＰＯ）的公司

內地媒體報道，中國平安（０２３１８）旗下的壹帳通金融科技（金融壹帳通）董事長葉望春在

業績電話會上表示，目前金融壹帳通在積極籌劃回歸港股市場

太古地產（０１９７２）宣布對旗下太古廣場和太古城中心的零售租戶提供進一步的支援，措施

包括向受政府因應第五波疫情而實施的防疫限制所影響，而需要關閉的表列處所的租戶，提供全

額租金寬免

渣打發表報告指，由於近期香港新冠肺炎確診數字激增，加上社交距離措施收緊，因此將本港今

年ＧＤＰ增長預測由原來的２﹒３％，下調接近一半至１﹒２％，但將２０２３年增長預測由２

﹒５％上調至３﹒２％

新創建（００６５９）公布截至去年底止中期業績，純利為１５﹒９５億元，按年增長１﹒６倍

；每股基本盈利０﹒３１元；宣派中期股息每股０﹒３港元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指低收１３４點報２２７６７，科指升４２點報５１１２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬指收升０﹒６％成交萬億，全周仍跌１％中斷兩連升

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

俄烏戰爭進一步升級可能小，避險情緒降溫

歐元最新報１﹒１１７４╱７８，日圓最新報１１５﹒４５╱４８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

坤集團（００９２４）中期盈轉虧１４﹒６萬坡元，不派息

復旦張江（０１３４９）去年多賺２９﹒５％至２﹒１３億

元人民幣

傳遞娛樂（０１３２６）中期虧轉盈賺１０５５﹒４萬元，

不派息

超大現代（００６８２）中期虧損收窄至９８５萬元人民幣

，不派息

萬華媒體（０００４２６）第三季虧損擴大至２３０﹒１萬

元，不派息

和記電訊香港去年少賺９９％至４００萬元，末期息５﹒２

１仙

新創建（００６５９）中期多賺１﹒６倍至１６億元，派息

０﹒３元

新世界（０００１７）中期純利升４１％至１４﹒３億元，

派息０﹒５６元；中期基本溢利按年升４﹒８％至近３９億

元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

傳中國平安（０２３１８）旗下金融壹賬通正積極籌劃回歸港股市場

渣打因疫情加劇下調今年經濟增長預測至１﹒２％

英加碼制裁凍結俄銀行資產，匯控渣打縱回購不斷仍受累急跌

阿里巴巴（０９９８８）張勇稱未來增長重點轉變為用戶留存和ＡＲＰＵ值

泰加保險（０６１６１）未能為４月到期的士保險安排續保

傳Ａｑｕｉｌａ成香港首個ＳＰＡＣ獲批上市籌２３億

大成食品（０３９９９）附屬以６４３０萬元人民幣購買設備

新世界（０００１７）中期香港應佔物業合同銷售約３８﹒８億

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

長中國電信（００７２８）申請取消美國存託股份之注冊並終止其報告義務

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

快手（０１０２４）相關冬奧內容播放量超１５４４﹒８億次

百度（０９８８８）回應第二輪裁員傳聞：正常人員精簡

央企五礦集團接手廣州南沙恒大童世界項目

索信達控股（０３６８０）成功研發靈矩全景式監管合規平台

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

國家糧食和物資儲備局表示秋糧收購同比增加３４２億斤

發改委升級完善煤炭市場價形成機制，５月起執行

國資委表示今年開展國資監管數字化智能化提升專項行動

深圳市監局表示貨拉拉修改協議未徵求意見，罰款４０萬

抖音創始人梁汝波疑退出管理，卸任執董、經理等職務

教育部表示堅決查處非學科類培訓惡意漲價等行為

人行今日３０００億大額逆回購，本周累計放水７６００億

中央第八輪巡視向２５家金融單位反饋工作全部完成

上海破產法庭三年受理５１２９件案件，破產類佔近半

上海融資租賃聯盟成立，融資總額近７０億元人民幣

特斯拉否認上海擴建工廠有能力年產２００萬輛汽車

臨港投控集團今日揭牌

湖南表示穩控省會長沙房價，激活其他城市住房消費潛力

湖北省副省長曹廣晶涉嚴重違紀違法受查

待上市造車企業去年產值排名出爐，威馬、哪吒居前

網紅分析師任澤平竟非券商正式員工，中證協收緊管理

今年首批１０萬噸稀土礦開採總量控制指標下達

外匯局表示１月外匯市場總計成交３﹒０６萬億美元

中央政治局表示加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤

科技部表示制定科技支撐碳達峰碳中和方案和技術路線圖

養老理財產品試點覆蓋十城，總募資２６００億元人民幣

多間內房債券發行人集體主動信披，官媒表示免傳聞擾動

穆迪表示地產商爆雷危及信託機構，壽險公司有風險

英國政府容許９７年後出生港人獨立申請

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒３％，報１７６５２點

三星晶圓代工疑「良率造假」，高通轉移訂單到台積電

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

兩女子涉發布煽惑他人違防疫規例帖文，今早提堂

陳茂波稱疫情受控後，本港可望與內地免檢疫通關

留１２﹒６億支援旅遊業，商經局表示培訓從業員提升技能

許正宇稱暫緩追租措施擬包括健身中心等表列處所

邱騰稱去年香港貿易總額１０億元，創歷來最高水平

上水屠房凌晨起暫停屠宰牲口服務，政府會採取行動維持供應穩定

白石角朗濤下周二招標出售４５伙現樓貨尾

ＢＣＴ銀聯推ＴＶＣ優惠，新客可享３１８０元單位回贈

世邦魏理仕表示土地供應仍緊絀，倡放寬地積比

中原表示首季兩幅住宅地皮，估值２５﹒１億元

普縉表示下年度賣地計劃估值逾８００億元

美聯表示下年度１３幅住宅地，估值共６０４﹒１４億元

深股通額度全日用５２億元；滬股通額度全日用５０億，外資流入６４億創逾１個月高

中原ＣＣＬ按周跌０﹒７１％，創４４周新低

保險業聯會表示已有９５０輛不獲泰加續保的士獲得新公司承保

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

俄軍展開第二日攻勢，基輔料數日內陷落

俄軍滲入基輔「斬首」，澤連斯基指烏國被北約拋棄

基輔遭４０枚導彈攻擊，俄戰機中彈墜落

安理會將表決譴責俄羅斯議案，美向北約增兵７０００

憂戰事累及鐵礦石供應，包鋼漲８％鞍鋼Ａ升３％

戰火打擊供應，中國允許俄小麥進口，滬深農業股上揚

歐盟加強制裁俄羅斯，稱有足夠天然氣過冬

烏克蘭商業航運基本停止，港口Ａ股衝高，錦州港漲停

烏國民眾大逃亡，白宮指大部分難民都希望留在歐洲

貝肯能源挫５％，外界憂烏克蘭鑽井業務受戰事影響

馬克龍向普京轉交烏國總統信函，謀求俄烏停火談判

北溪２號審批叫停，德媒指違規投用只罰１００萬歐元

法國向烏克蘭提供軍火經援，防長籲盡快實現停火

內地網友「歡迎」烏克蘭美女，微博清理５４２條內容

是否認為俄方侵略烏克蘭，中方表示各國主權應得到尊重

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增宗１００１０宗確診，逾２﹒１萬宗呈報案例

張竹君稱個案呈報數字近兩日倍增，籲處所負責人合作

醫管局表示再多４７人離世，２７人住院舍；醫管局感謝李

嘉誠基金會資助５０００萬元予冠心病病人；輕症市民不要

召救護車，病床優先接受病童

何栢良料第五波有２０萬宗確診，呈報個案只佔三分一

全國昨增本土確診８２宗，深圳再有２３跨境司機確診

廣東東莞大朗鎮發現多例新冠陽性，當地實施交通管制

新世界借出粉嶺３﹒５公頃土地予政府興建方艙醫院

林鄭舉行視像特別會議呼籲部門首長全力配合抗擊疫情

深圳加強跨境管理表示８８２名跨境司機違規被罰

消防處啟動「處長指揮室」統籌接送新冠患者

鍾麗玲稱疫苗通行證能保障私隱，不違反私隱條例規定

許正宇呼籲金融界再審視內部員工安排及營運持續計劃

邱騰華稱不同外企疫下作出調整，整體數目得以維持

郵政總局及東九龍郵政局因有職員初確需暫時關閉

中電（００００２）即日起只提供有限度的抄讀電錶服務

立法會議員梁文廣初陽，身體暫無大礙

香港大學下周一起實施疫苗通行證，只對外開放５入口

長沙灣麗翠苑麗柏閣完成強檢，發現２２８宗初陽個案

陳肇始與國家衞健委官員視像會議，跟進建議優化治療

李嘉誠基金會捐５千萬予五私院接收公院非染疫病人

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

