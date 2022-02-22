《股林淘金－林家亨》亞洲經濟穩健，保誠（０２３７８）業務受惠

《股林淘金》２０２０年新冠肺炎疫情席捲全球，雖然對世界經濟造成衝擊，但亞洲地區經

濟仍有增長。資料顯示，由２０１０至２０２０年，亞洲ＧＤＰ複合年增長率達７﹒５％，遠高

於美國及英國的分別３﹒３％及０﹒６％，預期亞洲經濟增長動力持續。而且，中產人口增加及

人民愈趨富裕，都對保險業利好。另外，亞洲的保險滲透率及覆蓋水平偏低，資料顯示，以英國

為例，保費收入約佔國內生產總值為８％，亞洲（不包括日本）則只有３％。保誠

（０２３７８）值得留意。



保誠主要業務在亞洲，且有領先地位，在其經營所在的１３個壽險市場當中，在其中９個市

場穩居前三位。集團透過合營公司在中國內地經營，以２０２０年收入計算，達８３％的國內生

產總值及毛保費收入；在印度以ＩＣＩＣＩ ＰＲＵＤＥＮＴＩＡＬ經營，壽險及資產管理的市

場佔有率分別高達１６％及１３％，均排名三甲以內；而印尼在保險公司及伊斯蘭保險產品中更

均排名第一。



去年上半年，按國際財務報告準則及實質匯率基準計，壽險收入總額增長９﹒２％至

３３﹒８億元美元，長期業務經調整經營溢利上升１３﹒９％至１８﹒１億美元，資產管理溢利

增加１３﹒３％至１﹒６億美元。幾個主要經調整經營溢利貢獻地區表現如下：香港增長

１１﹒７％至４﹒６億美元；新加坡升２２﹒１％至３﹒２億美元；馬來西亞增１６﹒５％至

１﹒８億美元；中國內地合營公司升３７﹒６％至１﹒４億美元。



上周，高盛發表研究報告表示，保誠是一間高質量的人壽保險，在廣度、深度、地域組合和

盈利能力方面，可與友邦保險相媲美。高盛預期，保誠是能受惠香港和內地開關的最終得益者，

其抵港內地人士之保險業務（ＭＣＶ）在２０１９年之前佔其亞洲銷售額近三分一；首予保誠「

買入」評級、１２個月目標價１８５元。今天其股價只是１２２元，長線投資者不妨可以留意，

吼低買入！《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並沒有持上述股份



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