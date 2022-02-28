《真知灼見－溫灼培》對通脹的憂慮及對金價的反思

《真知灼見》現貨金價過去一周大上大落。受俄羅斯出兵烏克蘭因素影響，上周金價一度高

見１９７３﹒９６美元（據路透社數字）。之後，於上周五（２５日）消息指俄羅斯準備與烏克

蘭談判，在局勢有望緩和下，金價隨即急跌至１８８０美元以下，一周高低位幾近１００美元。

對此大家不禁會問，假如俄烏局勢一旦化解，金價會否大幅下滑？



這個風險確實存在。始終，自踏入２月份金價的大幅上漲確是與俄烏局勢有關。但回觀整個

自去年７月至今年１月這長達７個月期間的金價走勢所見，金價大致上也是在１７４０－

１８４０美元間走動。即就是撇除俄烏事件，以今天約１９００美元金價，其跌幅大家心裏也有

底。首先我們不去衡量俄烏局勢會擾攘多久及會否惡化。就是局勢一天得以化解，實際上現時市

場上也有不少利好金價因素在浮現，只是被俄烏局勢因素蓋過而被忽略。



＊通脹失控風險不能忽略＊



周末傳出消息指歐美正著手把多間俄羅斯商業銀行逐出國際結算系統ＳＷＩＦＴ。當然，這

是歐美的計劃，尚未落實。但如落實料將嚴重影響俄羅斯的能源出口。不能用ＳＷＩＦＴ結算系

統，意味俄羅斯賣出能源後可能有困難收回資金。俄羅斯作為全球主要能源出口大國，全球缺乏

俄羅斯能源供應，能源價格將如何？對通脹將如何？大家可想而知。但這對全球通脹影響只是其

一。



＊不能忽視烏克蘭對糧價影響＊



還有，烏克蘭向被譽為是歐洲的糧倉。現在是當地的冬季。但再過一個月便到春季，是播種

季節。如俄烏局勢擾攘多一個月仍未解決，耽誤了當地播種，導致今年農產失收，情況可不堪設

想。當能源價格及糧價同時高企，全球通脹料將更高。這樣金價又是應否被看高一線？



＊通脹高但聯儲局缺乏加息意向＊



最後，聯儲局的貨幣政策取態亦為重要。美國通脹（ＣＰＩ）現已高企４０年高位的

７﹒５％，２月份通脹率將於３月１０日，即下周四公布。因應近期油價變化幾可肯定美國２月

通脹率只會更高。但因應俄烏事件導致金融市場震盪，市場已大幅降低聯儲局３月１６日議息會

加息半厘機率，現少於１０％。當通脹愈見嚴峻，但全球最大央行卻不願加快加息步伐，實在不

能排除通脹往後有失控可能性。也解釋了就是俄烏局勢告一段落，料金價也可有支持的原因。



＊中國消費者對黃金需求＊



還有，近期所見，俄烏局勢轉差下，資金明顯跑到人民幣避險，使人民幣匯價上升。中國作

為傳統黃金消費大國，人民幣匯價升，當可增強國內消費者對黃金的購買力。倘在現今波動市中

，如金價跌返１８７０美元，建議低吸，止蝕１８４０美元。倘期間俄烏事態惡化，可為金價帶

來突如其來動力，並有機會再考驗２０００美元水平。但就是俄烏事件化解，料也可受惠通脹形

勢，把金價逐步推升。惟提防最大風險是聯儲局若大幅加息，這就難免會不利於金價，而這點也

是不能忽視因素。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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