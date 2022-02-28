《匯市走勢》俄烏緊張局勢重燃避險情緒，美匯指數重上９７

《經濟通通訊社１日專訊》俄烏局勢仍然受到全球關注，據報烏克蘭已同意與俄羅斯在白俄

羅斯與烏克蘭邊境進行談判。

針對俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家已同意將一些俄羅斯銀行排除在ＳＷＩＦＴ系統之外，此

舉將令該些俄羅斯銀行無在國際進行交易，進一步封鎖俄羅斯的經濟和金融體系。另外，歐洲大

部分地區已對俄羅斯關閉領空，令俄國航機不能飛越該些歐洲國家的領空，而普京則下令俄羅斯

戰略核武力量提高警戒。

另一方面，美國聯儲局用以衡量通脹的個人消費開支（ＰＣＥ）創４０年新高，１月份

ＰＣＥ按年上升６﹒１％，為１９８２年２月以來最大升幅，且高於市場預期，按月則升

０﹒６％，符合市場預期；核心ＰＣＥ亦按年上升５﹒２％，是１９８３年４月以來最大升幅，

按月升０﹒５％，兩者皆符合市場預期。

然而，受到俄烏局勢緊張的影響，部分市場人士認為聯儲局未必會積極收緊貨幣政策，上周

五（２５日）芝商所（ＣＭＥ）的ＦｅｄＷａｔｃｈ預示，對３月份至少加息半厘的機會率由上

周四（２４日）的３４％降至２５％。

美匯指數由迫近９８的水平回落，上周五紐約收市報９６﹒５３，跌０﹒５８％；主要貨幣

兌美元略為反彈，歐元兌美元報１﹒１２７２，升０﹒７１％；英鎊兌美元報１﹒３４１３，升

０﹒２７８％；澳元兌美元報０﹒７２３２，升０﹒９８％；美元兌加元報１﹒２６９７，跌

０﹒９３％，而美元兌日圓則微跌０﹒０１％，報１１５﹒５２。

不過，美元匯價在今早亞洲開市以裂口急升，重上９７﹒２０水平。歐元兌美元低見

１﹒１１３３；英鎊兌美元低見１﹒３３２６；澳元兌美元跌至０﹒７１７１；紐元兌美元跌至

０﹒６６７６；美元兌加元亦重上１﹒２７，最高升至１﹒２７６４。美元兌日圓及兌瑞郎則變

化不大，最低僅見１１５﹒２６及０﹒９２５９。（ｐｃ）



