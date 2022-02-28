《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》俄烏局勢緊張，恒指上周顯著下跌，再次下試今年低位２２７０９點，多條主

要短期平均線均轉勢下跌，後市或進一步往下尋底，暫宜先行觀望。恒指牛熊證資金流情況，截

至上周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約４﹒８５億港元資金淨流入，顯示有資金流入好

倉，恒指熊證則累計約４﹒１４億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至

上周四（２４日），恒指牛證街貨主要在收回價２２５００點至２２７９９點之間，累計相當約

２７６５張期指合約；熊證街貨主要在收回價２４１００點至２４３９９點之間累計了相當約

１６７４張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至２３﹒５％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

２﹒１個波幅點至２５﹒５％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升１﹒５個波幅點至２７﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升２﹒８個波幅點至

２８﹒８％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒４個波幅點至３６﹒２％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升３﹒５個波幅點至３４﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升２﹒５個波幅點至３５﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至

２２﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升３﹒１個波幅點至３１﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至２１﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒３個波幅點至３８﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒３個波幅點至

２３﹒１％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒７６億

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約５００元至５３４元附近的中期價外條款，實際槓桿約９﹒４倍至１１﹒４倍；另外，美

團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約１﹒６１億元資金淨流入部署，資金留意行使價

２２２元至２３０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒５倍至５﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內阿里（０９９８８）的相關認沽證及熊證合共錄得約３３５８萬

元資金淨流入部署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約９１元至９９元附近的中期

價外條款，實際槓桿約３﹒６倍至３﹒８倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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