《運籌帷幄－梁業豪》港股具條件反彈，恒指２２６６５未必可守

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則分別屬於向淡及顯著向淡。港股短期形勢顯著向淡，嚴重考驗低位支持是無容置疑的。

本欄更關心的，是中期形勢是否已經正式轉淡。恒指陰陽燭周線圖上剛呈現「大陰燭」，當然對

本周市況不利。今天（２８日）為１月份期貨、期指到期日，美國聯儲局加息的幅度與速度皆料

會因俄羅斯入侵烏克蘭而縮小和減慢，美國白宮表示不會派軍參戰，已令淡友知難而退。

上周五（２５日）美股大幅回升，理論上對今天（２８日）港股有利。然而，戰事局勢變化

難料，可預計的，只為股市仍會不時顯著波動。客觀而言，上周低位２２７１８確實有已為短期

，甚至中期跌浪底的條件，惟去年１２月中旬低位２２６６５實在未可輕言能夠穩守。為安全計

，投資者於現階段只宜將回升的市況視作反彈，並細心觀察明天（１日）好淡大戶於沒有期貨、

期權到期因素下的角力結果。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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