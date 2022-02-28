《一周攻略－周進略》比事態發展多想一兩步的邏輯

《一周攻略》對於不少投資者而言，好不容易又過一星期。困擾大家的因素，來來去去那三

個，但新聞關注度互有高低，例如剛過去一周，全球焦點都在俄烏，但港股股民則要在疫情惡化

中，同步留意各種消息，以至對於美聯儲３月加息與否，只能輕鬆一點放過。



＊槍炮聲中撿便宜？＊



當然，假如從投資者的具體操作而言，太集中於一時之間的新聞片段，例如每天在播的俄烏

事態發展，焦點愈集中，判斷難免受焦，君不見當槍炮聲響起，主要股市反而是先跌後大幅反彈

？皆因投資者不易省油的燈，不會直到開火一刻才有心理準備，一早已經在押注中，所有資產價

格的估值，都已經有相當的折讓在其中，甚至有部分不限於避險，而是主動出擊於押注開火的概

率比想像高的，當事件落實時，對這一批投資者而言，是為好消息出貨，出清的部位卻是短期的

做空做淡，再加上傳統智慧中，街頭浴血一刻，便是大舉撿便宜之時，姑勿論道德上是否有問題

，但投資者角度就是如此。更何況，大家看到原本信誓旦旦要加入戰團幫忙的歐美各地，原來只

是說說而已，對其本身經濟力量大抵是毫不傷及，沒有動員就沒有犧牲，歐美當地的投資者當然

是以錢贊成票！

是的，假如太貼近於新聞片段，大家容易憂心忡忡，被消息所牽動，未能提早多想及一兩步

，以至先機易失，對事情發生時，反而手足無措，只能眼巴巴看著看似不合邏輯，但其實多年來

一直運作如是的市場規律！簡言之，要完全出乎意料的消息，才會對投資者有驚訝或驚喜，否則

只是令部分人調節評估中的概率看法，以至局面調節組合。



＊疫情惡化之下，港股不跌反升＊



至於香港疫情，其實也是同一回事。表面看，身處其中的股民，每天甚至不用看新聞，都已

經要實在面對各種非正常狀態的生活模式，但其實由踏入２０２２年至今，港股不跌反升。誠然

，港股大盤，尤其指數方面，真的與香港經濟直接關係的佔比已大幅下降，但即使撇除這一點，

明顯跑贏美股的，便是另一值得看清楚的證明。事實上，港股大落後多時，終於有反彈，即使當

美股大跌之後翌日，港股難免先來一點小小跟進，但旋即又回復本身升勢，說明了有另外一股動

力在其中，與疫情的悲觀因素完全相反，而正正是什麼令美股大跌的，多少便是令港股不跌反升

的，那就是本欄一直與大家關注跟進的：美聯儲以至歐美多地央行收緊貨幣政策的預期。

當然，投資者可能認為，這個由全球疫情引伸的供應鏈問題，帶來物價上漲，自我實現預言

式催生的通脹預期，已經說了很多，按理不會有更多影響吧？但其實，只要一天未落實起碼第一

次的加息，以至未有更明顯的退市縮表做出來，而非單單說出來，一天對於之前高估值的美股科

技股，以至一眾加密貨幣，甚至ＳＰＡＣ等，都是受壓的多。



＊美股料漸平穩，港股或升勢放緩＊



換言之，亦是以此推測，現階段再追入港股，要留意３月份真的開展加息，反而是部分一直

押注於此事件的人好消息出貨，把做空的部位平掉，則美股由２月底至３月將陸續平穩下來，而

港股則可能升勢暫緩，便是如此道理，說起來，其實不難明白，但投資者一定要多想一兩步，不

能完全與事件同步。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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