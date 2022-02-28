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即市新聞

28/02/2022 09:09

《套期保值－蕭猷華》禁俄用ＳＷＩＦＴ系統對金融市場的影響

　　《套期保值》美股上周五（２５日）普遍上升，道瓊斯指數升８３４點，收報３４０５８點
，為今年以來最大單日升幅。擔報俄羅斯呼籲烏克蘭軍方奪權推翻政府，並準備尋求停火協議。
與此同時，烏克蘭希望尋求以色列調停，西方等國家繼續增加對俄羅斯制裁，美國、英國、歐盟
、加拿大宣布把俄羅斯從環球銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）國際結算系統中剔除。

　　ＳＷＩＦＴ成立於１９７３年，是世界領先金融訊息服務機構，ＳＷＩＦＴ主要用於訊息傳
遞，用戶包括跨國商業銀行的大額匯款、大型企業和國際間的貿易往來，全球超過２００多個國
家和地區，１萬多間銀行、金融機構、企業用戶，都採用ＳＷＩＦＴ平台。

　　俄羅斯若被排除在ＳＷＩＦＴ國際結算系統外，意味進行跨境貿易支付變得相當困難，對經
濟產生影響。不過，根據俄羅斯衛星通信社報道，該國央行的年度報告中顯示，俄羅斯央行自行
開發的ＳＰＦＳ系統，早年已開始逐步替代ＳＷＩＦＴ系統，２０２０年ＳＰＦＳ替代
ＳＷＩＦＴ系統較２０１９年多達一倍，在俄羅斯使用量超過２０％。

　　西方國家宣布加大對俄羅斯制裁力度，俄烏戰爭拖得越久，增加對金融市場的穩定性。與此
同時，歐洲倚賴俄羅斯的能源供應，不排除出現能源短缺情況，歐洲銀行與俄羅斯商業機構亦有
大量經貿往來，俄羅斯被剔除ＳＷＩＦＴ，對歐洲銀行亦會造成損失。

　　港股方面，除了要關注俄烏軍事行動何時停止，以及後續政治發展之外，亦要關注制裁俄羅
斯對環球經濟帶來影響。歐洲商業銀行料將首當其衝，預期匯控（００００５）、渣打
（０２８８８）短期股價受壓。另一方面，恒指短線仍十分波動，支持位在２２５００點。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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