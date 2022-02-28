【蔚小理】造車新勢力三雄將齊集本港，一文睇清蔚來關注點

《經濟通通訊社記者梁凱菱２８日報道》蔚來－ＳＷ（０９８６６）今早在港交所公告，已

申請以介紹方式來港上市，預期下周四（３月１０日）開始在聯交所買賣。造車新勢力三雄－蔚

來、小鵬（０９８６８）、理想（０２０１５），合稱蔚小理齊集港股，相信是市場意料之內。

多一位「兄弟」來港，小鵬、理想今早並沒有拍手迎接，而是隨市跌２－３％，市場已憂兩股將

受累於資金分流嗎？從蔚來的上市方式及未來業務發展看，有何關注點？



＊雙重上市 ＶＳ 介紹方式＊



蔚小理赴港上市，早於大約一年前傳出。最終，小鵬在去年７月來港，一個月後，理想緊隨

。時至下月，才迎接蔚來的到來。

蔚來今次以介紹方式上市，與小鵬、理想的雙重主要上市形式不同。先說雙重上市，意即兩

個上市地均為第一上市地，兩地市場的股票不能流通，並同時接受兩地監管機構的監管。雙重上

市不如二次上市般，要在合資格交易所擁有至少兩個完整會計年度的合規記錄；以小鵬、理想均

於２０２０年在美國上市計，若以二次上市形式上市，則要等到２０２３年。雙重上市亦有甜頭

－可獲納入港股通成分股名單，意味可獲北水買賣。小鵬本月則先後獲深圳、上海交易所納入旗

下的港股市名單。

至於蔚來，早於２０１８年成功登陸美國紐交所，理應可以二次上市形式來港，正如公司在

招股書上指出，「在紐交所有至少兩個完整財政年度的良好監管合規往績記錄」，那麼為何以介

紹形式？

以介紹形式上市，公司面對的審批將較寬鬆，審核程序亦較快，上市前準備的時間會較短。

不過，此方式不涉及集資，可謂「有辣有不辣」。可喜的是，公司免卻了尋找投資者的時間，上

市成本勢必較低；由於沒有發行新股，故對現有股東沒有攤薄效應。不過，既然不涉及集資，公

司將失去籌集新資金的機會，對於蔚來這類仍處投資期、虧損的公司而言，未來發展前景的憧憬

或會減少，而市場一般對相關股份的關注度會較低。值得留意，蔚來亦已於新加坡新交所主板申

請以介紹方式第二上市，目前有待新交所審批，又強調無意增加於聯交所及新交所上市的股份的

可替換性。



＊小鵬、理想已超越＊



截至去年９月底止的首三季，蔚來淨虧損收窄至１８﹒７３５億元人民幣，２０２０年全年

則淨虧損５３﹒０４１億元人民幣。首九個月收入２６２﹒３５７億元人民幣，按年增長

１﹒７２倍，並已超越２０２０年全年收入的１６２﹒５７９億元人民幣。毛利率方面，首三季

汽車銷售毛利率為１９﹒７％，按年增長１０﹒１個百分點，整體毛利率為１９﹒５％。截至去

年全年，蔚來交付９﹒４２萬輛汽車，遜於小鵬。

由於小鵬未有公布首三季的累計數字，故再細看蔚來的的第三季表現以作比較。蔚來第三季

收入９８﹒０５億元人民幣，按年增長１﹒１６倍。受到回購股權的影響，淨虧損擴大至

２８﹒５８億元人民幣。汽車交付量年增１倍至２４４３９輛，創單季交付新高；汽車銷售毛利

率１８﹒０％，按季收窄２﹒３個百分點，整體則有２０﹒０％。

反觀小鵬，第三季收入５７﹒１９億元人民幣，增長１﹒８７倍；淨虧損收窄至１５﹒９４

億元人民幣；汽車交付量超越蔚來，有２５６６６輛，增長１﹒９９倍，同創季度新高；汽車毛

利率按季增加２﹒６個百分點至１３﹒６％，整體則有１４﹒４％。

造車新勢力合稱蔚小理，排名分先後，可是，單看去年第三季，已見小鵬後來居上。收入增

速快（基數較低），淨虧損規模少，汽車交付量多，僅毛利率不及蔚來。



蔚小理去年、上月汽車交付量 （輛）

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股份 ２０２１年第三季丨按年 ２０２１年全年丨按年 ２０２２年１月丨按年

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蔚來 ２４４３９丨增１﹒００倍 ９１４２９丨增１﹒０９倍 ９６５２丨增３３﹒６％

小鵬 ２５６６６丨增１﹒９９倍 ９８１５５丨增２﹒６０倍 １２９２２丨增１﹒１５倍

理想 ２５１１６丨增１﹒９０倍 ９０４９１丨增１﹒７７倍 １２２６８丨增１﹒２８倍

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原因不難理解，兩車企的定位不一。蔚來由高端市場，向下發展至中高端市場。售價最貴的

車型為ＥＳ８，官方售價４６﹒８萬元人民幣，惟上季只賣出５４１８萬輛；相反，最暢銷的則

是目前售價相對最便宜的ＥＳ６，上季交付量為ＥＳ８的逾兩倍，達１﹒１２萬輛，其官方售價

３５﹒８萬元人民幣。今年９月開始交付的ＥＴ５，更只售３２﹒８萬元人民幣。

不過，與小鵬相比，小鵬的車型售價最相宜。目前三款主打車型，分別為Ｐ７、Ｐ５、

Ｇ３ｉ，官方售價依次僅為２２﹒４２萬、１６﹒２７萬、１５﹒４６萬元人民幣起。以最貴的

Ｐ７看，上季交付量比蔚來的ＥＳ８還要多，有６２１０輛。

至於理想，目前只有一款理想ＯＮＥ，售價３３﹒８萬元人民幣，處小鵬於蔚來中間。不過

，從其銷量看，市場似乎對價格較相宜的汽車更感興趣。理想ＯＮＥ第三季交付量２５１１６輛

，比蔚來更多，按年增長１﹒９倍。全年交付量９０４９１輛，按年增長１﹒７７倍，收入

２７０﹒１億元人民幣；增長１﹒８５倍；車輛毛利率按年增長４﹒２個百分點至２０﹒６％；

全年淨虧損擴大至３﹒２億元人民幣。



＊蔚來未來關注點＊



蔚來市場定位向下走，而小鵬及理想則走向上車。小鵬去年發布Ｇ９，定位為中大型ＳＵＶ

，目前官方尚未透露售價，惟市場估計售價或介乎３０－４０萬元人民幣。理想將於今年上半年

推出第二款車型Ｘ０１，售價或介乎４０－４５萬元人民幣。

事實上，造車新勢力競爭激烈。去年１０月，小鵬、理想的月度汽車交付量，已雙雙超越蔚

來，三者的排名，從以前的蔚小理，已變為小理蔚。競爭的不只市佔率，還有的是股價。觀乎三

股去年於美股的表現，理想全年跌１３％、小鵬挫３０％、蔚來瀉近３４％，同見市場偏好。投

資者不禁問，三企何時扭虧？

市場普遍對小鵬、理想投下支持票。有業內人士認為，小鵬的消費者廣、市場容量大，產品

戰略及市場戰略穩健。至於投理想一票的則有國農證券董事總經理林家亨，他月中在《經濟通通

訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》預計，理想明年初有望扭虧，主要因為

其目前只有一款汽車，且屬插電式混合動力車，續航力高，而生產成本較低；小鵬、蔚來或要到

２０２４年、２０２５年才能錄得盈利。

姑勿論小鵬或理想率先扭虧，似乎綜合市場分析，無一投小鵬一票。一來，縱使蔚來收入最

高，惟虧損規模不是最小，足以反映包括成本高企在內的營運問題。二來，其汽車去年曾出現嚴

重事故，主要因為自動駕駛系統問題。況且，現時亦有第二梯隊，包括哪吒及零跑。前者銷量連

續三個月過萬，去年全年交付量達到６﹒９萬輛；後者上月銷量再創月度新高，達８０８５輛，

去年全年交付量達４﹒３萬輛。

