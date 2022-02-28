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即市新聞

28/02/2022 16:47

《盤後部署》恒指料進一步下試，部分科技股業績強仍可看好

　　《經濟通通訊社２８日專訊》俄烏戰事進入膠著狀態，俄軍於基輔附近久攻不下，隨後命令
核武部隊進入「核戒備狀態」，同時俄羅斯表示願意與烏克蘭進行和談。今早道指期貨急瀉逾
４００點，港股表現高開低走，最多一度跌３６１點低見２２４０６點，重磅股阿里巴巴
（０９９８８）曾跌４％，其他科技股同樣重挫；午後內銀股及美團（０３６９０）反彈，帶領
恒指跌幅收窄，建行（００９３９）升近２％。
　　惟港交所（００３８８）早前遭花旗削減目標價，拖累股價跌逾３％，最終恒指收報
２２７１３，跌５４點或跌０﹒２４％，主板成交１５３４﹒７９億元。國企指數報８０２３，
升３２點或升０﹒４０％。恒生科技指數報５１１８，升５點或升０﹒１１％。
　　內地股市微漲，上證綜合指數報３４６２，升１０點或升０﹒３２％，成交４１３８﹒０５
億元人民幣。深證成份指數報１３４５５，升４２點或升０﹒３２％，成交２３６４﹒４９億元
人民幣。

＊俄羅斯或升級核戰，還望各國反應如何，港股料繼續下試＊

　　由於俄羅斯進入烏克蘭後久攻不下，迫使總統普京「升級」為核戰，目前市場仍對俄國升級
作戰感到悲觀，道指期貨目前跌逾４００點，預計美股今晚走勢繼續急瀉，目前關鍵仍在於歐美
兩地政府的態度，假如歐美政府反應強硬，隨時爆發全球戰爭，屆時環球股市必然受挫。
　　由於戰事一日未完，預計港股持續向下，相信科技股繼續是捱沽對象，進一步拖累恒指，保
守估計恒指先望穩守２２０００點水平，但如果仍有彈藥的投資者，目前科技股確實是溝貨的好
時機，因為部分科技股業績較強，如網易（０９９９９）仍能派息，投資者如有興趣可分注溝淡
。（ｕｌ）

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