【俄烏開戰】法國向安理會提案，俄烏談判前必須先停火

《經濟通通訊社２８日專訊》法國將於周一向聯合國安理會提交一份決議案，要求俄烏雙方

在展開談判前，先維持停火，並容許國際社會向烏國提供暢行無阻的人道支援。安理會將召開緊

急會議討論法國的提案。與此同時，聯合國還會於日內召開特別大會，討論烏克蘭局勢。

（ｉｆ）

