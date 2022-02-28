《經濟通通訊社２８日專訊》北韓周日向朝鮮半島東部海域試射疑似中程彈道導彈，是北京
冬奧後首次，及今年第８次。導彈射程３００公里，落點位於日本專屬經濟區以外的海域。日方
提出抗議，南韓青瓦台表示遺憾。
南韓國防部長徐旭今日表示，在烏克蘭危機升級之下，北韓此舉皆在吸引國際社會關注。他
同時指出，俄羅斯在對烏戰事中結合了網絡戰、心理戰、非常規戰爭等，對烏國重要設施進行精
確打擊，給南韓安全形勢帶來重要啟示。（ｊｆ）
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28/02/2022 10:31
【國際要聞】北韓昨試射疑似中程導彈，是北京冬奧後首次
《經濟通通訊社２８日專訊》北韓周日向朝鮮半島東部海域試射疑似中程彈道導彈，是北京
冬奧後首次，及今年第８次。導彈射程３００公里，落點位於日本專屬經濟區以外的海域。日方
提出抗議，南韓青瓦台表示遺憾。
南韓國防部長徐旭今日表示，在烏克蘭危機升級之下，北韓此舉皆在吸引國際社會關注。他
同時指出，俄羅斯在對烏戰事中結合了網絡戰、心理戰、非常規戰爭等，對烏國重要設施進行精
確打擊，給南韓安全形勢帶來重要啟示。（ｊｆ）
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