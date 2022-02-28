【俄烏開戰】歐盟對俄強硬表態，歡迎烏克蘭加入

《經濟通通訊社２８日專訊》歐盟委員會主席馮德萊恩發表自俄烏開戰以來最強硬講話，強
調烏克蘭「屬於歐盟一分子，歐盟歡迎它加入」。她說，烏克蘭正處於加入歐盟的進程，例如納
入歐洲統一市場等。
歐盟為此會向烏國提供近５億歐元，用於。軍火等援助，以抗擊俄羅斯入侵。另據聯合國難
民署估計，現時已有３６﹒８萬名烏國難民逃離，大部份前往波蘭、匈牙利、摩爾多瓦等鄰國，
另有１８００萬烏國人需要人道救援。（ｊｆ）
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