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即市新聞

28/02/2022 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》高位沽壓大，恒指下站支持２２５７９

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、必
需性消費業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為
百威亞太（０１８７６）、波司登（０３９９８）與中國旺旺（００１５１），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選港交所（００３８８）、新地（０００１６）與小米（０１８１０）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、公用事業與原材料業。此外
，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為百威亞太、網易
（０９９９９）與華虹半導體（０１３４７），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考
。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選港交所、新地與工商
銀行（０１３９８）。
　　恒指期貨高開４５點後，曾見衝上２２７４５，可惜很快便被擊回至２２５８４，證明港股
於高位的沽壓確實不輕。估計恒生指數會繼續其反覆偏軟的走勢，下站即市支持看２２５７９。
至於暫見高位２２８１８，則須待大市完成即市整固後，才有機會被升破。小時圖形勢顯著向淡
。投機者暫時不應考慮持有恒指牛證圖利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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