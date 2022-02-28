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28/02/2022 09:03

【虛幣世界】俄國進入核戒備狀態，加密貨幣普遍下跌

　　《經濟通通訊社２８日專訊》俄烏戰事持續，目前俄軍與烏軍在基輔邊境交戰，令股市及加
密貨幣市場走勢波動，俄國總統普京宣布，俄羅斯進入核戒備狀態，意味隨時開展核戰，加密貨
幣走勢普遍下挫，其中比特幣跌穿３８０００美元水平，以太幣則企在２６００美元水平，市場
對加密貨幣態度謹慎。
　　基金經理ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ的首席執行官Ｊｏｅ　ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ表
示，比特幣已經回到了上周約３７０００美元的水平，相信只有在更大的經濟壓力下，市場才對
風險資產進行更廣泛的拋售，比特幣才會跌穿３７０００美元以下，或者在未來幾天迫使其走低
；如果比特幣下跌，他說下一個支撐線將出現３５０００美元，但他也表達了樂觀的態度，認為
３５０００美元一直是大型買家的主要買入點。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３７６３３﹒７０（美元．下同），跌０﹒１７％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２６０８﹒５８元，跌０﹒３１％；艾達幣報０﹒８４８０元，跌
１﹒０５％；瑞波幣報０﹒７１６６元，跌０﹒６９％。（ｕｌ）

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