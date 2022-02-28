【月結－俄烏大戰】戰事料影響環球股市，專家預計再現「疫情底」

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒２８日專訊》踏入２月份，港股相當反覆，一度重上兩萬五

關，但隨住俄羅斯入侵烏克蘭，在２月底大幅回調，更失守兩萬三關。有專家認為，俄羅斯與烏

克蘭之間的軍事衝突不斷升級，上周四（２４日）終於去到臨界點。

俄羅斯總統普京正式宣布向烏克蘭開戰，歐盟同美國開始實施制裁，局勢陷入混亂。環球股

市大幅震盪，港股在普京宣戰當天急挫７５８點，不但失守兩萬三關，本月更跌穿去年全年低位

２２４０６點。最終恒指整月跌１０８９點或４﹒５８％，收報２２７１３點，本月總體成交額

達２２１４２﹒４億元，按月下跌１７﹒８％。

國指本月下跌３２６點或８﹒９％，收報８０２３點；科指本月下跌２９８點或５﹒５１％

，收報５１１８點。



＊連敬涵：恒指料跌至２１０００關口＊



針對戰火連天的烏克蘭局勢，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示

，幾乎可以肯定烏克蘭一方會受制於俄羅斯，之後將看烏克蘭談判後能否停戰以減少傷亡人數。

西方國家未有派兵增援之下，他預期戰事將於日內有結果，若戰事能盡快有結果，將對股市有幫

助；相反戰事持續，不明朗因素將增添股市波動。

早前歐美相繼對俄羅斯祭出多項制裁措施，惟似乎對俄羅斯不痛不癢，但最新公布西方將把

俄羅斯主要銀行剔出全球結算系統ＳＷＩＦＴ，連敬涵表示西方放出如此「重型武器」，迫得俄

羅斯馬上公布部署核武的消息。但他亦指出，是次制裁仍未對俄羅斯構成最大影響，一來因為俄

羅斯自行也有盧布結算系統，二來今次只制裁部分銀行，連敬涵預期一些能源相關的機構未有包

括在內，而且相關詳細制裁內容仍有待進一步消息，但指相關制裁對股市有一定影響，上周五美

股回彈後，現時美股期貨已大幅倒跌，港股亦穿重要支持位。

西方國家最新表明不排除會向能源方向制裁俄羅斯，但連敬涵指出機會相對較細，因為歐洲

非常依賴俄羅斯的能源供應，相信此舉會是歐美的最後一步，因推出後也未必能迫使俄羅斯就範

。連敬涵預期，局勢持續緊張將有機會令恒指進一步下試「疫情底」２１１００，且上落幅度或

會達２０００點，或有機會低位超賣反彈，但一切仍觀望遠今日（２８日）稍後舉行的俄烏談判

。



＊溫鋼城：俄烏問題影響有限＊



ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，在宣

布開戰一刻，市場出現恐慌性拋售，但此前無論俄羅斯的克里米亞危機、抑或美國入侵阿富汗及

伊拉克事件，港股都無大幅調整，相信戰爭因素影響未太致命。他續指，參考過去經驗，投資者

反而會視此為機會。當市場恐慌情緒稍為緩和時，股市亦會相應反彈。

另一方面，他指出美國目前通脹問題仍未緩和，導致國內經濟陷入低潮，而俄羅斯是原材料

供應相當重要的國家，加上伊朗核協議談判出現變數，石油供應可能受阻，估計美國實施制裁措

施的力度不大，對國際金融市場的影響亦較微。

外來因素困擾港股，本港疫情持續升級亦不容忽視。上日（２７日）香港新增２６０２６宗

確診，再創單日新高。政府宣布將於３月開展全民強檢，溫鋼城表示，若果強檢成效顯著，相信

對部分零售及餐飲股有利，而過往步入３月及４月，疫情通常都會趨緩，港股都可能有反彈機會

。

整體來看，溫鋼城認為３月份市況會是「先低後高」格局，畢竟俄烏局勢尚未穩定，加上聯

儲局即將議息，料會對港股帶來些少震盪。但隨住議息結果已公布，加上３月恒指會進行季檢，

而人民銀行近期較寬鬆的貨幣政策，相信有助港股在尾段回暖，料在２２０００點至２５０００

點之間上落。不過，他都提醒投資者要留意中央對平台經濟的監管政策，以內房債務問題會否有

升級風險。



＊連敬涵：高油價仍影響議息＊



對於議息及油價，連敬涵認為，戰事升溫下油價持續炒高，而高油價有機會影響美國力聯儲

局加息決定，連敬涵指，油價若然回落必會降低聯儲局加息步伐，或有機會從市場預期的加息半

厘下降至四分一厘。但他指出，真正的通脹情況仍要等美國進一步的通脹數據及就業數公布。另

外若未有進一步能源方面的制裁，而且美國與伊朗核談判方面有可能取得進展，或使油價未必再

有上行空間，加息少於半厘的機會亦會大增。

至於針對本港日益加劇的疫情，連敬涵指疫情對港股影響不大，最受影響的零售股已一沉百

踩，早前公布派發萬元消費券亦未能炒起，因市場都預期疫情仍會持續，故未會對疫情改善有進

一步憧憬。



＊溫鋼城：料香港不跟隨美國加息＊



溫鋼城指，美國消費者物價指數創近４０年最大漲幅，因應持續升溫的通脹問題，聯儲局上

個月的議息聲明中表示，計劃３月完成縮減資產購買，亦不排除每次會議都加息的可能性。當局

將於３月中旬展開議息會議，溫鋼城表示市場普遍預期將加息０﹒２５厘，目前市況欠佳，聯儲

局加息到半厘的機會不大，亦預期加息次數會有４至５次，未必如此前所言每個月都加息。

他又指，市場去年底已開始消化加息因素，亦為股市最波動的時間。當聯儲局宣布加息的一

刻，市場都會開始留意估值的基本面因素，資金可能會從債市流回股市，而據過往經驗，股市通

常在加息周期前下跌，在確認加息之後會反彈，料對港股不會受此因素有大幅調整。

另外，他表示美國開始加息，香港應該未必跟隨，因為參考上一輪加息周期，美國加息９次

達２﹒２５厘，香港才加息１次－０﹒１２５厘。目前本港資金充裕，經濟環境亦不理想，市場

貸款需求不高，香港未需急於加息。

