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28/02/2022 17:34

【月結－俄烏大戰】戰事料影響環球股市，專家預計再現「疫情底」

　　《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒２８日專訊》踏入２月份，港股相當反覆，一度重上兩萬五
關，但隨住俄羅斯入侵烏克蘭，在２月底大幅回調，更失守兩萬三關。有專家認為，俄羅斯與烏
克蘭之間的軍事衝突不斷升級，上周四（２４日）終於去到臨界點。
　　俄羅斯總統普京正式宣布向烏克蘭開戰，歐盟同美國開始實施制裁，局勢陷入混亂。環球股
市大幅震盪，港股在普京宣戰當天急挫７５８點，不但失守兩萬三關，本月更跌穿去年全年低位
２２４０６點。最終恒指整月跌１０８９點或４﹒５８％，收報２２７１３點，本月總體成交額
達２２１４２﹒４億元，按月下跌１７﹒８％。
　　國指本月下跌３２６點或８﹒９％，收報８０２３點；科指本月下跌２９８點或５﹒５１％
，收報５１１８點。

＊連敬涵：恒指料跌至２１０００關口＊

　　針對戰火連天的烏克蘭局勢，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示
，幾乎可以肯定烏克蘭一方會受制於俄羅斯，之後將看烏克蘭談判後能否停戰以減少傷亡人數。
西方國家未有派兵增援之下，他預期戰事將於日內有結果，若戰事能盡快有結果，將對股市有幫
助；相反戰事持續，不明朗因素將增添股市波動。
　　早前歐美相繼對俄羅斯祭出多項制裁措施，惟似乎對俄羅斯不痛不癢，但最新公布西方將把
俄羅斯主要銀行剔出全球結算系統ＳＷＩＦＴ，連敬涵表示西方放出如此「重型武器」，迫得俄
羅斯馬上公布部署核武的消息。但他亦指出，是次制裁仍未對俄羅斯構成最大影響，一來因為俄
羅斯自行也有盧布結算系統，二來今次只制裁部分銀行，連敬涵預期一些能源相關的機構未有包
括在內，而且相關詳細制裁內容仍有待進一步消息，但指相關制裁對股市有一定影響，上周五美
股回彈後，現時美股期貨已大幅倒跌，港股亦穿重要支持位。
　　西方國家最新表明不排除會向能源方向制裁俄羅斯，但連敬涵指出機會相對較細，因為歐洲
非常依賴俄羅斯的能源供應，相信此舉會是歐美的最後一步，因推出後也未必能迫使俄羅斯就範
。連敬涵預期，局勢持續緊張將有機會令恒指進一步下試「疫情底」２１１００，且上落幅度或
會達２０００點，或有機會低位超賣反彈，但一切仍觀望遠今日（２８日）稍後舉行的俄烏談判


＊溫鋼城：俄烏問題影響有限＊

　　ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，在宣
布開戰一刻，市場出現恐慌性拋售，但此前無論俄羅斯的克里米亞危機、抑或美國入侵阿富汗及
伊拉克事件，港股都無大幅調整，相信戰爭因素影響未太致命。他續指，參考過去經驗，投資者
反而會視此為機會。當市場恐慌情緒稍為緩和時，股市亦會相應反彈。
　　另一方面，他指出美國目前通脹問題仍未緩和，導致國內經濟陷入低潮，而俄羅斯是原材料
供應相當重要的國家，加上伊朗核協議談判出現變數，石油供應可能受阻，估計美國實施制裁措
施的力度不大，對國際金融市場的影響亦較微。
　　外來因素困擾港股，本港疫情持續升級亦不容忽視。上日（２７日）香港新增２６０２６宗
確診，再創單日新高。政府宣布將於３月開展全民強檢，溫鋼城表示，若果強檢成效顯著，相信
對部分零售及餐飲股有利，而過往步入３月及４月，疫情通常都會趨緩，港股都可能有反彈機會

　　整體來看，溫鋼城認為３月份市況會是「先低後高」格局，畢竟俄烏局勢尚未穩定，加上聯
儲局即將議息，料會對港股帶來些少震盪。但隨住議息結果已公布，加上３月恒指會進行季檢，
而人民銀行近期較寬鬆的貨幣政策，相信有助港股在尾段回暖，料在２２０００點至２５０００
點之間上落。不過，他都提醒投資者要留意中央對平台經濟的監管政策，以內房債務問題會否有
升級風險。

＊連敬涵：高油價仍影響議息＊

　　對於議息及油價，連敬涵認為，戰事升溫下油價持續炒高，而高油價有機會影響美國力聯儲
局加息決定，連敬涵指，油價若然回落必會降低聯儲局加息步伐，或有機會從市場預期的加息半
厘下降至四分一厘。但他指出，真正的通脹情況仍要等美國進一步的通脹數據及就業數公布。另
外若未有進一步能源方面的制裁，而且美國與伊朗核談判方面有可能取得進展，或使油價未必再
有上行空間，加息少於半厘的機會亦會大增。
　　至於針對本港日益加劇的疫情，連敬涵指疫情對港股影響不大，最受影響的零售股已一沉百
踩，早前公布派發萬元消費券亦未能炒起，因市場都預期疫情仍會持續，故未會對疫情改善有進
一步憧憬。

＊溫鋼城：料香港不跟隨美國加息＊

　　溫鋼城指，美國消費者物價指數創近４０年最大漲幅，因應持續升溫的通脹問題，聯儲局上
個月的議息聲明中表示，計劃３月完成縮減資產購買，亦不排除每次會議都加息的可能性。當局
將於３月中旬展開議息會議，溫鋼城表示市場普遍預期將加息０﹒２５厘，目前市況欠佳，聯儲
局加息到半厘的機會不大，亦預期加息次數會有４至５次，未必如此前所言每個月都加息。
　　他又指，市場去年底已開始消化加息因素，亦為股市最波動的時間。當聯儲局宣布加息的一
刻，市場都會開始留意估值的基本面因素，資金可能會從債市流回股市，而據過往經驗，股市通
常在加息周期前下跌，在確認加息之後會反彈，料對港股不會受此因素有大幅調整。
　　另外，他表示美國開始加息，香港應該未必跟隨，因為參考上一輪加息周期，美國加息９次
達２﹒２５厘，香港才加息１次－０﹒１２５厘。目前本港資金充裕，經濟環境亦不理想，市場
貸款需求不高，香港未需急於加息。

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