【月結－俄烏大戰】股欲靜而監管風不息，專家指油股金股有支持！

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒２８日專訊》２月份市場憧憬延續上月升浪向上，但下半個

月恒指走勢不妙，除美團（０３６９０）被要求下調服務費收入，網約車亦遭要求公開計價原則

，監管之風疑似悄悄重臨，專家對於重磅ＡＴＭ後市仍然較淡。另外因應俄烏局勢變化不斷，專

家亦預期油價及金價會繼續有支持，油股金股仲係值博！



＊連敬涵：阿里表現差但仍勝預期＊



近日監管風似有重臨跡象，連敬涵表示監管風氣從來都未停，但對於近期兩宗監管消息，包

括美團等外賣平台須下調服務費，以及網約車平台須公布計價準則，是否真的是真的加強了監管

，抑或只是之前監管的延續，但總知可以預期，監管一定未完，故即使短期內個別ＡＴＭ股有超

賣反彈的情況，也難以證明有迎一輪反彈浪勢。

而短期內，早前公布業的阿里巴巴（０９９８８）雖然表現仍然較差，但已比預期為好，以

目前出現超賣情況下有機會出現小反彈，可以先看廿天線約１１５元水平。

另外騰訊（００７００）股價下跌多時，但未到１月初時的低位４０７元，目前仍要觀望下

個月公布的全年業績。近期內地政府澄清未有暫停遊戲版號的申請，但連敬涵指出，容許申請也

不代表會批出。但他亦預期騰訊會有適量反彈，或能上望４５０元。另外，上一次業績騰訊借派

息為名減持京東（０９６１８），連敬涵預期今次騰訊亦大有機會出現相同做法，但至於減持哪

一隻股份亦難以預料，但預期消息只會影響被減持股份股價而不會影響騰訊。



＊油價於９０元水平有支持＊



油價金價受俄烏局勢刺激炒高，但油價早前突破１００美元一桶後便迅速回落，連敬涵預期

油價若然回落，至危機前９０元水平會有支持，暫未有機會大跌，除非有進一步局勢變化，但他

預期事件會在短期內解決，故料１００元以上就較難突破。另外金價亦然，到２０００美元一盎

司的阻力位置後，若俄烏局勢緩和便有機會回落至１９２０元。因此連敬涵預期三桶油即使在局

勢緩和下回落，也只會回落至俄烏危機前的水平，如中海油（００８８３）於９﹒４至９﹒５元

水平，中石油（００８５７）則於４元水平有支持，只要油價未有跌穿９０元。而相對金價只有

避險作用，避險需求下降便有機會出現較大回調。

縱觀３月有多隻股份公布全年業績，其中包括重磅友邦（０１２９９）。連敬涵預期業績對

友邦的影響較輕，預期其股價將會在７０至８０元上落，而要待通關才是真正利好友邦的因素。





＊溫鋼城：美團獲北水買入，阿里騰訊持觀望態度＊



中央再度針對科網企業出招。早前發改委印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若

干政策》的通知，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準。美團受此消息

拖累，月內股價一度急挫逾一成，跌穿２００元關，創逾一年半新低。ｉＦａｓｔ

Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，中央今次出台的政策相

信都針對美團，而去年業績已錄得虧損，有關建議亦可能影響公司盈利，相信對美團增添困難。

不過，他都指出美團今個月獲北水不斷買入，並料３月會在１６０元至２００元區間上落。

另外兩隻重磅科技藍籌股阿里巴巴及騰訊（００７００），溫鋼城都持觀望態度。他表示，

阿里巴巴本身基本面較差，近期更一度下試近１００元的水平，料短期在１００元至１２０元之

間上落；騰訊就要視乎批准遊戲版號的問題有沒有轉機，料短期在４００元有支持，並在４６０

元遇上阻力。

溫鋼城認為，美國即將步入加息周期，對科技股這類高估值的行業自然不利。加上，恒生科

技指數繼續尋底，反映科技股表現不濟，預期３月科技股繼續炒波幅為主。

騰訊即將在３月份公布業績，溫鋼城預期表現應不太理想，因為市場預期騰訊的業務會有倒

退跡象，遊戲業務未見有新突破，中央早前規限未成年人打機的政策亦影響騰訊發展，業務表現

未必會現高增長，而派息方面亦可能會較以往保守。他又指，騰訊近期已經陸續減持其他公司的

股份，相關公司如京東的股價曾受影響，未來不排除為了響應「共同富裕」政策，繼續作出相應

舉動。



＊中海油有兩個支持位可留意＊



俄烏兩國正式開戰，刺激油價金價齊漲。國際油價盤中曾升穿１０５美元，金價亦持續造好

。溫鋼城表示，除非俄羅斯的石油出口遭封鎖，否則油價較難企穩在１００美元後再上，現水平

亦屬超買。加上，隨住天氣逐漸回暖，取暖需求放緩，伊朗核協議亦觸礁，相信油價短期內會有

回調，對石油股未必有利。

部署方面，溫鋼城表示中海油可留意９﹒２元及８﹒８元兩個支持位，料１０元會有阻力；

中石油（００８５７）就料在４元會有支持；中石化（００３８６）屬下游業務，隨住開採石油

的貨源成本增加，走勢跑輸另外兩桶油，短期走勢不太樂觀，去到３﹒７５元才有初步支持，再

跌穿此位就留意３﹒５元。

金價方面，溫鋼城表示美國通脹高企，資金流入黃金市場避險，對金價自然有利。他又指，

近期地緣政治局勢未穩，加上隨住貨幣政策逐步收緊，資金未必再大量流入虛擬貨幣市場，相信

都有助金價上升。他預期，金價在１８８０元整固完後有反彈機會，對金礦股較有利。

部署方面，溫鋼城建議投資可留意山東黃金（０１７８７）及招金（０１８１８），分別於

１４﹒５元以下水平及６﹒８元以下水平可吸納。





