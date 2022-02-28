【月結－俄烏大戰】表列３月份重要政經事項

《經濟通通訊社２８日專訊》表列３月份重要政經事項：
香港 ３月 重要事項╱數據公布 觀察期
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３日 Ｍａｒｋｉｔ香港ＰＭＩ ２月
４日 零售銷售 １月
１１日 青衣市地段第２００號 中午１２時截標
１４日 工業生產 第四季
ＰＰＩ 第四季
１７日 失業率 ２月
２１日 綜合ＣＰＩ ２月
２５日 東涌市地段第４５號 中午１２時截標
２８日 進出口 ２月
３１日 零售銷售 ２月
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中國 ３月 重要事項╱數據公布 觀察期
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１日 綜合、製造業、非製造業ＰＭＩ ２月
財新中國製造業ＰＭＩ ２月
３日 財新中國綜合、服務業ＰＭＩ ２月
７日 進出口 ２月
９日 ＣＰＩ、ＰＰＩ ２月
１１日 ＦＤＩ ２月
１３日 一年中期借貸便利 ３月１５日
１５日 房地產投資 ２月
工業生產 ２月
零售銷售 ２月
失業率 ２月
２１日 ＬＰＲ ３月２１日
３１日 綜合、製造業、非製造業ＰＭＩ ３月
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國際 ３月 重要事項╱數據公布 觀察期
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１日 Ｍａｒｋｉｔ歐元區、德、英製造業ＰＭＩ ２月
德國ＣＰＩ ２月
加拿大ＧＤＰ １２月
美國ＩＳＭ 製造業指數、銷售價格 ２月
２日 歐元區ＰＰＩ １月
歐元區ＣＰＩ ２月
加拿大議息結果
３日 Ｍａｒｋｉｔ歐、德、英、美服務業及綜合ＰＭＩ ２月
歐元區失業率 １月
美國首次申請失業救濟金人數 ２月２６日
美國連續申請失業救濟金人數 ２月１９日
美國工廠訂單、耐用品訂單 １月
烏克蘭議息結果
４日 德國、英國建造業ＰＭＩ ２月
美國非農業就業人口變動、失業率 ２月
８日 歐元區ＧＤＰ 第四季
９日 日本ＧＤＰ 第四季
１０日 歐洲銀行議息結果
美國ＣＰＩ ２月
美國首次申請失業救濟金人數 ３月５日
美國連續申請失業救濟金人數 ２月２６日
１１日 英國ＧＤＰ １月
德國ＣＰＩ ２月
美國工業生產、製造業生產 １月
美國密歇根大學消費者信心指數 ３月
１５日 英國失業補助申請變動 ２月
英國ＩＬＯ失業率 １月
美國ＰＰＩ ２月
１６日 美國零售銷售 ２月
１７日 美國聯儲局議息結果
英倫銀行議息結果
歐元區ＣＰＩ ２月
美國首次申請失業救濟金人數 ３月１２日
美國連續申請失業救濟金人數 ３月５日
美國工業生產 ２月
２１日 德國ＰＰＩ ２月
２３日 英國ＣＰＩ、ＲＰＩ、ＰＰＩ ２月
２４日 Ｍａｒｋｉｔ歐、德、英、美製造業、服務業及綜合ＰＭＩ ３月
美國耐用品訂單 ２月
美國首次申請失業救濟金人數 ３月１９日
美國連續申請失業救濟金人數 ３月１２日
２５日 美國密歇根大學消費者信心指數 ３月
２９日 美國經濟諮詢委員會消費者信心指數 ３月
３０日 歐元區消費者信心指數 ３月
德國ＣＰＩ ３月
美國ＧＤＰ 第四季
３１日 英國ＧＤＰ 第四季
歐元區失業率 ２月
美國首次申請失業救濟金人數 ３月２６日
美國連續申請失業救濟金人數 ３月１９日
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（ｈｃ）
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