《談國論企－黎偉成》中國挺俄羅斯戰略底線抗美惡侵

《談國論企》中國國家主席習近平同俄羅斯總統普京於２０２１年２月２５日下午通電話，

就烏克蘭問題表示「中方支持俄方同烏方通過談判解決問題」，指出「要摒棄冷戰思維，重現和

尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制」，作為對普京力陳

「美國和北約長期無視俄羅斯全理安全關切」的回應，鏗鏘有力。中俄今後要強有力聯手狠狠抗

擊美霸在政治特別是「意識形態」甚至各方面的惡侵！



＊中俄須嚴防美帝以意識形態進行滅絕＊



要特別指出的，是美國這次很可能在烏克蘭問題上，重複１９８８年惡搞前蘇關解體，再於

１９８９年以相若的手段意圖推翻中國共產黨在中華人民共和國政權的惡思劣行，即：美國利用

烏克蘭作為棋子處處逼令俄羅斯在國家安全問題上被逼採取軍事行動，藉此呼群引類瘋狂圍堵意

圖滅絕俄國，之後在涉台問題捏假弄虛衝擊中國主權。

再看習近平與普京通電話，最惹人注目的當然是（甲）習近平對烏克東部地區局勢急劇變化

的評論，是（一）「中方根據烏克蘭問題本身的事非曲直決定中方立場」而作出的，所語之重點

為以此一問題的「事非曲直」，是作為中方所決定的立場，由是要從最根本的事實基礎看俄、烏

此番事件，最重要導火線乃（Ｉ）美國。美國不僅為前蘇聯解體的主導惡勢力，更在這之後利用

北約組織不斷收攬由前蘇聯成員獨立出來的國家，近年更力搞近在俄羅斯西大門的烏克蘭，既培

植烏國親美政權，並鼓勵親美政客不執行２０１５年由俄、烏及德、法在白俄羅斯明斯克

Ｍｉｎｓｋ簽署的《明斯克協議》，而拜登公然拉攏烏國「考慮」加入北約，接著以有「情報」

俄羅斯會出兵「侵略」烏國進行挑釁。

正正因為（ＩＩ）美帝國霸權主義者長年累月打壓和基本逼到俄羅斯退無可退之境，而烏克

蘭居然拒絕談判，使俄國總統普京終於按奈不住。

誰是誰非，執曲執直，清楚了然。

由是習近平強調「要摒棄冷戰思維，重現和尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有

效、可持續的歐洲安全機制」，所指是誰？

尤其是（二）冷戰思維。拜登一直以不同「意識形態」，作為拉攏西方各國圍堵、攬炒中國

的

「理論基調」，如今又以「意識形態」攻擊俄羅斯，而俄羅被逼出兵，乃受極其嚴重的政治、經

濟和國家安全威脅及壓力，而西方國家應美國對俄之「入侵」烏克蘭之迅作「制裁」，對嗎？

君不記得美國就２００１年「９﹒１１事件」繞過聯合國，直接出兵攻打阿富汗的塔里班，

又因師老無功，於２０２１年撤退之前，居然未有通知其盟國，要走就走，如斯的「意識形態」

可取嗎？有資格對俄羅斯對烏克蘭問題上指手劃腳嗎？

是之為習近平力指要「尊重各國合理安全關切」精神之所在。但美帝會老老實實跟仔談判嗎

？



＊要狠狠反擊拜登之長期反共反華劣行＊



更重點指出（乙）美國此番不僅是「對付」俄羅斯，實際是劍指中國，甚至整個與美帝認為

不同「意識形態」社會。拜登在最近一年多並未有一點兒履行其僅止於「不支持「台獨」」承諾

，反而比其前任更積極「售武」，與台作近乎「官方」的聯繫和接觸，更是頻見美艦「巡戈」台

灣海峽和中國南海「耀武揚威」，比其上一任特朗普更露骨。

要是俄羅斯在處理烏克蘭問題上有失，拜登肯定在涉台問題上向中國「發難」，即：越來越

露骨和放肆地支持「台獨」。到時中國便未必能夠得到俄羅斯強有力的支持。唇亡齒寒。

從習近平所言「中方關於尊重各國主權和領土完整、遵守聯合國憲章宗指和原則的基本立場

是一貫的」，實際是客氣地對美國間接作出警告，但又客氣地表示「中方願同國際社會各方一道

，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和國際法為基

礎的國際秩序」，有理有節。

我曾一而再指出（丙）拜登是「陰毒王」，更是長期反華反共者：拜登是奧巴馬時期的美國

副總統，而奧巴馬推出所謂「重返亞洲」，實際就是要團團圍堵中國，故此廝是要狠狠反擊。惡

霸是要惡毒地霸佔一切，對惡霸仁慈，就是對自己不仁。

正因如是，我想起已故中國領導人毛澤東主席當年對美帝國霸權主義者的重重圍堵與攬炒，

提出：「備戰、備荒、為人民」，頂住了；再到鄧小平的改革開放，中國經濟現今為世界第二大

經濟體系，都有很大的鼓舞作用，要承前啟後。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



