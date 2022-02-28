【企業盈警】青瓷遊戲（６６３３）料去年虧損最多３﹒７５億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》青瓷遊戲（０６６３３）公布，繼早前披露財務資料後，預期
截至去年１２月３１日止年度虧損介乎３﹒５億元（人民幣．下同）至３﹒７５億元，比
２０２０年度利潤淨額減少不少於４倍。
該集團指，虧損主因可轉換可贖回優先股公允價值變動，以及向投資者發行的金融工具的虧
損。該等兩項合計約７﹒４５億元。
該集團預期於３月末公布業績。（ｗｈ）
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