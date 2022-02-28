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即市新聞

28/02/2022 12:45

《午市前瞻》專家指目前難言恒指支持位，戰事持續將試２１１００

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收市報２２４５２，跌３１５點或１﹒３８％，
主板成交７２５﹒４４億元。恒生中國企業指數報７８９９，跌９２點或１﹒１５％。恒生科技
指數報５０４０，跌７２點或１﹒４１％。

＊聶振邦：對俄烏談判結果悲觀，股市下行風險大＊

　　繼歐、美決定將俄羅斯逐出ＳＷＩＦＴ後，俄羅斯暗示正部署核武，恒指再跌穿年初低位。
華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指跌穿２２７００重要支持位後，現時難以
用技術分析去預測下一個支持在甚麼水平。而下一個低位已是２０２０年的「疫情底」約
２１１００水平，他指若恒指短期連２２５００都失守，便有機會下試該位。
　　聶振邦指，俄烏將於今日稍後談判，若有進展會對環球股市有幫助，但他指烏克蘭總統澤連
斯基已表明對談判無期望，故對談判結果較為悲觀，預期股市下行風險仍較大。

＊避險股都捱沽，惟網易回落後值博＊

　　局勢不斷升溫，早前市場憧憬中資電訊股如中移動（００９４１）能成為資金避難所，但目
前中移動亦跌超過２％。聶振邦指現時局勢下，手持現金的確最穩妥，因早前的「避險股」因應
恐慌情緒蔓延，目前亦會捱沽。他續指，若戰事持續，大型重磅股將會持續受壓。
　　此外，網易（０９９９９）績後公布派息８﹒１美仙，股價連升兩日成逆市奇葩。聶振邦指
網易於１４０至１６０元區間上落，現價１５３元略高，回落至１４６至１５０元比較值博。他
解釋，大多科技股均無派息，網易派息添加了投資價值，下行風險較細，目標上望１６０至
１６３元，連續兩日收低於１４０元止蝕。（ｈｃ）

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