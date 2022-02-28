【新冠肺炎】稻香集團全線分店明起暫時停業，直至疫情緩和

《經濟通通訊社２８日專訊》繼大家樂（００３４１）宣布旗下「大家樂快餐」及「一粥麵

」明日（３月１日）起停堂食後，稻香集團今日在社交平台宣布，明日起全線暫時停業。

稻香表示，因應疫情最新情況，為保障顧客和員工健康及安全，集團全線分店明日起暫時停

業，直至疫情緩和。（ｂｉ）

