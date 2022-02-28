【企業盈喜】萬國國際礦業（３９３９）料去年純利增長約１倍

《經濟通通訊社２８日專訊》萬國國際礦業（０３９３９）發盈喜，預期去年度股東應佔利

潤將激增約１００％。

集團指，利潤激增主要歸因於採用先進設備，改進採礦和選礦工藝，提高了生產效率；強化

內部管理，促進採選處理量和金屬含量的提高；及２０２１年金屬市場需求顯著恢復和產品價格

回升。（ａｃ）

