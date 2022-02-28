【企業盈喜】東光化工（１７０２）料去年純利增長１﹒１倍

《經濟通通訊社２８日專訊》東光化工（０１７０２）發盈喜，預期去年度純利按年增長約
１１０％。
集團解釋，純利增長乃主要由於總體毛利及毛利率上升。總體毛利及毛利率上升，主要由於
來自銷售尿素產品的收益增加。尿素產品收益增加乃主要由於尿素產品平均售價於年內因國內化
肥及化工產品需求增加以及諸如原材料成本等生產成本上升而有所上升。（ａｃ）
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