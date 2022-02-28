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即市新聞

28/02/2022 16:32

《美元走勢－羅明立》俄烏局勢或進一步惡化，美元望受益

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒５５　１１５﹒６９　１１５﹒４９
　　歐元╱美元　１﹒１１７０　１﹒１２００　１﹒１１４２
　　英鎊╱美元　１﹒３３５７　１﹒３３８８　１﹒３３４２
　　美元╱瑞郎　０﹒９２６０　０﹒９２７７　０﹒９２５４
　　美元╱港元　７﹒８１３２　７﹒８１３５　７﹒８１１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》俄羅斯入侵烏克蘭遭到頑抗，烏總統澤連斯基留守基輔號召全民保衛國家。全
球多國有反戰示威聲援烏克蘭，西方國家亦改變先前的態度，提供更多的武器予烏克蘭，同時加
大對俄的制裁力度，更將俄羅斯部分銀行從ＳＷＦＩＴ國際結算系統排除。俄方在戰事上雖仍然
佔上風，但越拖對其越不利。金融市場波動性大增，投資者密切關注美歐後續是否對俄羅斯推出
更加嚴厲的制裁，以及戰局的發展。
　　美匯指數上周漲至９７﹒７０後大幅回落超過１００點，但今早開市後因應局勢再升上
９７﹒３０，後續制裁可能進一步升級，但相信普京不會輕易讓步，局勢可能進一步惡化，估計
會刺激避險資金從歐洲湧向美元，美元有望從危機中受益。歐元兌美元從低位反彈，初步阻力位
於１﹒１３００，支持位於１﹒１１００，短線將極為反覆，可優先考慮高位造空。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１２３０　１﹒１１００　１﹒１３００
　　美元兌日圓　買入日圓　１１６﹒００　１１４﹒６０　１１６﹒５０
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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