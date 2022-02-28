《美元走勢－羅明立》俄烏局勢或進一步惡化，美元望受益

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒５５ １１５﹒６９ １１５﹒４９

歐元╱美元 １﹒１１７０ １﹒１２００ １﹒１１４２

英鎊╱美元 １﹒３３５７ １﹒３３８８ １﹒３３４２

美元╱瑞郎 ０﹒９２６０ ０﹒９２７７ ０﹒９２５４

美元╱港元 ７﹒８１３２ ７﹒８１３５ ７﹒８１１１

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《美元走勢》俄羅斯入侵烏克蘭遭到頑抗，烏總統澤連斯基留守基輔號召全民保衛國家。全

球多國有反戰示威聲援烏克蘭，西方國家亦改變先前的態度，提供更多的武器予烏克蘭，同時加

大對俄的制裁力度，更將俄羅斯部分銀行從ＳＷＦＩＴ國際結算系統排除。俄方在戰事上雖仍然

佔上風，但越拖對其越不利。金融市場波動性大增，投資者密切關注美歐後續是否對俄羅斯推出

更加嚴厲的制裁，以及戰局的發展。

美匯指數上周漲至９７﹒７０後大幅回落超過１００點，但今早開市後因應局勢再升上

９７﹒３０，後續制裁可能進一步升級，但相信普京不會輕易讓步，局勢可能進一步惡化，估計

會刺激避險資金從歐洲湧向美元，美元有望從危機中受益。歐元兌美元從低位反彈，初步阻力位

於１﹒１３００，支持位於１﹒１１００，短線將極為反覆，可優先考慮高位造空。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１２３０ １﹒１１００ １﹒１３００

美元兌日圓 買入日圓 １１６﹒００ １１４﹒６０ １１６﹒５０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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