【新冠肺炎】運輸署陸路口岸設檢測站，跨境司機檢測陰性才進內地

《經濟通通訊社２８日專訊》運房局表示，為進一步加強香港跨境貨車司機的健康管理，防
止香港的疫情輸入內地，即日起運輸署已陸續在各陸路出境口岸區設立檢測站，為前往內地的跨
境貨車司機進行快速抗原測試，檢測結果呈陰性的司機才可進入內地。
文錦渡、沙頭角及香園圍口岸的檢測站於今天上午７時開始運作，深圳灣口岸檢測站下午２
時開始運作，落馬洲及港珠澳大橋香港口岸的檢測站將於明天上午７時開始運作。（ｂｉ）
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