【新冠肺炎】ｉＭｅｄｄｙ線上醫療平台免費提供網上視診服務

《經濟通通訊社２８日專訊》本港爆發第五波疫情，為了協助紓緩對公共醫療機構應診的壓

力，私家醫生也可以在疫情期間為社會出一分力。香港菁英會及香港青年發展聯盟特別發起向今

屆菁英會創業比賽優勝項目及香港青年發展聯盟２０２１年香港大專生創業比賽季軍得獎者－－

香港領先的線上醫療平台ｉＭｅｄｄｙ贊助４０萬元，以平台上多位私家醫生，於首階段為最少

２０００名已確診及初步確診新冠患者提供免費視像問診服務。

主辦單位會為所有已確診及初步確診新冠患者提供免費視像問診服務，並提供相關醫療物資

支援。詳細服務包括首階段為最少２０００位患者免費提供線上視像問診服務，今次對象為未能

負擔診金的低收入家庭及有需要的基層人士，更會透過「同心同行，一路有我」、「愛心車隊青

年行動」義工或安排速遞，向有需要人士按病情提供由醫生處方的退燒止痛藥、消炎藥、抗生素

等，幫助正在輪候醫院或隔離設施，或已出現輕微病徵的新冠陽性或初步陽性患者，提供免費及

適切的視像醫療支援服務。

ｉＭｅｄｄｙ線上醫療平台市場總監蔡國俊表示，今次活動將會全數為有需要人士提供問診

、３天藥物及相關物流，由於疫情嚴峻，將會提供１０００個名額供公眾以先到先得形式使用，

另外１０００個將會分配經主辦單位推薦的合資格綜援家庭、劏房戶、雙居或獨居長者優先享用

，主力集中予深水埗、屯門等地區的低收入家庭。平台的醫生會為病人提供相關醫生紙作證明之

用。

香港菁英會主席凌俊傑表示，希望利用創新科技，幫助首階段至少２０００名現時滯留家中

的新冠患者，希望他們得到適當的援助。今次活動優先給予未能負擔醫療費用的基層家庭免費享

用。





